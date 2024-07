祝メジャーデビュー9周年！ Mrs. GREEN APPLE「元気いっぱいにやりたいね」「全力でいきたいと思います」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。この記事では、メジャーデビュー日でもある7月8日(月)放送の内容を紹介します。大森:今日はデビュー日ですから!若井・藤澤:うぉーーー!!大森:だから元気いっぱいにやりたいね! いつもちょっと控えめだからね(笑)。今日はもう本当にいっぱい楽しんでいきたいなと思うんですけど……りょうちゃん(藤澤)、そこらへんはどうですか!?藤澤:もう全力で真面目にいきたいと思います!大森:ありがとうございます! 今夜も授業していきましょう。じゃあ、りょうちゃん! 黒板書いちゃおう~!!藤澤:いいんですか!?大森:もちろん~!若井:記念すべき日だから頼むよ!大森:デビュー日だから! りょうちゃんがいなかったらMrs. GREEN APPLEはないですからね!若井:うん!大森:まありょうちゃんは後から入った人なんですけど。若井:(笑)。藤澤:今から考えたら1ヵ月くらいなんてさ~(笑)!大森:そうだね(笑)。若井:でかいよ~!? その1ヵ月!大森:もう埋まってていいだろ~(笑)。――ここで黒板に文字を書く藤澤大森:せーの!全員:「みんなの今」!!番組では他にもリスナーから届いた「みんなの今」に関するメッセージを紹介する場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/