TVアニメ「マクロス7」の主人公・熱気バサラの単独ライブ「MACROSS 7 30th Anniv. BASARA EXPLOSION 2024 from FIRE BOMBER」のライブビジュアルが公開された。
ビジュアルにはファイヤーバルキリーを背にした熱気バサラが描かれている。併せてマクロス公式サイトのチケット先行が実施決定。7月18日18時から28日まで、抽選の受付を行う。
「MACROSS 7 30th Anniv. BASARA EXPLOSION 2024 from FIRE BOMBER」は9月15日の神奈川・KT Zepp Yokohamaでの公演を皮切りに、9月23日に大阪、10月11日に愛知、11月1日に東京で実施される。ライブにはバサラの歌を担当した福山芳樹に加え、ゲストとしてバサラを演じた神奈延年が登場する。
「MACROSS 7 30th Anniv. BASARA EXPLOSION 2024 from FIRE BOMBER」
日時：2024年9月15日（日）開場 17:00 / 開演 18:00
会場：神奈川県 KT Zepp Yokohama
料金：1階スタンディング8500円、2階指定席8500円
日時：2024年9月23日（月）開場 17:00 / 開演 18:00
会場：大阪府 Zepp Namba（OSAKA）
料金：1階スタンディング8500円、2階指定席8500円
日時：2024年10月11日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
会場：愛知県 Zepp Nagoya
料金：1階スタンディング8500円、2階指定席8500円、2階スタンディング8500円
日時：2024年11月1日（金）開場 18:00 / 開演 19:00
会場：東京都 Zepp Divercity（TOKYO）
料金：1階スタンディング8500円、2階指定席8500円、2階スタンディング8500円
出演
福山芳樹、神奈延年（ゲスト）、F-BAND （サポートバンド）
(c)1984,1994,2021 BIGWEST (c)2009,2011 BIGWEST/MACROSS F PROJECT