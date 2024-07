アニメ「KING OF PRISM」シリーズ最新作「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」の本予告映像と新規場面カットが公開された。併せて、主題歌がSePTENTRION(セプテントリオン)が歌う新曲「LINK WORLD」に決定した。

菱田正和が監督を務め、8月16日に公開される劇場版「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」。初代プリズムチャンプを決める大会「PRISM.1」に、一条シン率いるエーデルローズと、如月ルヰを擁するシュワルツローズのメンバーが参加し、“KING OF KINGS”の名をかけ数々のプリズムショーを繰り広げる。「KING OF PRISM -Shiny Seven Stars-」に新規パートを加え再構成する今作では、「PRISM.1」の模様を劇中のスペシャル番組「Dramatic PRISM.1」が独占生中継しているという設定で展開。立木文彦がアナウンスを務め、熱き激闘を実況中継していく。本予告映像には主題歌「LINK WORLD」の一部も収録。新規場面カットには、今作で新たに公開されるライブシーンも収められている。

「PRISM.1」の“大会ポスター風ビジュアル”も解禁に。ぞれぞれの学校のエンブレムを背景に、大会の優勝候補筆頭となるシンとルヰの姿が切り取られている。加えて「プリズムウォッチ風リストバンド型ライト」が付いてくるムビチケカード第3弾が発売決定。作中に登場する“プリズムシステムを全面採用した超高性能ウォッチ”を模したリストバンド型ライトには、エーデルローズのメンバーの各イメージカラーを使用した7種がラインナップされた。全国の上映劇場では7月12日オープン時より、メイジャー通販およびムービーウォーカーストアでは0時より取り扱われる。

さらに「LINK WORLD」を含む全10曲を収録したSePTENTRIONのデビューアルバム「We are SePTENTRION!!!!!!!」が、9月18日にリリースされることが明らかに。同アルバムにはボーナストラックとして、SePTENTRIONのメンバーであるシン、太刀花ユキノジョウ、香賀美タイガ、十王院カケル、鷹梁ミナト、西園寺レオ、涼野ユウがこれまでの活動を振り返る録り下ろしオーディオドラマも収録される。アルバムジャケットには、キャラクターデザイン・松浦麻衣の描き下ろしイラストが用いられた。「KING OF PRISM」の公式サイトでは、本日7月11日に予約受付がスタートした。

「We are SePTENTRION!!!!!!!」収録内容

LINK WORLD LOVEグラフィティ ナナイロノチカイ Vivi℃ Heart Session! Happy Happy Birthday! Winter Eyes Shiny Seven Stars! 366LOVEダイアリー BOY MEETS GIRL ドラマチックLOVE LINK WORLD inst. オーディオドラマ「We are SePTENTORION!!!!!!!」

「KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-」

2024年8月16日公開

スタッフ

監督:菱田正和

脚本:青葉譲

キャラクターデザイン:松浦麻衣、原将治

CGディレクター:乙部善弘

プリズムショー演出:京極尚彦、乙部善弘、今中菜々

プリズムジャンプ原案:加藤大典

音楽:石塚玲依

音響監督:長崎行男

原作:タカラトミーアーツ、シンソフィア、エイベックス・ピクチャーズ、タツノコプロ

アニメーション制作:タツノコプロ

配給:エイベックス・フィルムレーベルズ

製作:KING OF PRISM Project

キャスト

一条シン:寺島惇太

太刀花ユキノジョウ:斉藤壮馬

香賀美タイガ:畠中祐

十王院カケル:八代拓

鷹梁ミナト:五十嵐雅

西園寺レオ:永塚拓馬

涼野ユウ:内田雄馬

如月ルヰ:蒼井翔太

大和アレクサンダー:武内駿輔

高田馬場ジョージ:杉田智和

高田馬場ジョージGS / 池袋エィス:小林竜之

神浜コウジ:柿原徹也

速水ヒロ:前野智昭

仁科カヅキ:増田俊樹

