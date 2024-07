竹内まりやが12thアルバム「Precious Days」を10月16日にリリースする。

昨年11月にデビュー45周年を迎えた竹内。「Precious Days」は彼女にとって、2014年に発売された「TRAD」以来10年ぶりのオリジナルアルバムとなる。「かけがえのない日々」を意味するアルバムタイトルには、“私たちが当たり前だと思って過ごしている1日1日がどれほど尊いものであるか、二度と取り戻せない貴重な日々を大切に味わいながら生きていきたい”という竹内の思いが込められている。

本作には映画「あいあい傘」の主題歌「小さな願い」や映画「最高の人生の見つけ方」の主題歌「旅のつづき」のリミックスバージョンに加えて、生田絵梨花主演のドラマ「素晴らしき哉、先生!」の主題歌「歌を贈ろう」、杏里とのコラボソング「Watching Over You」、ベルメゾンのCMソング「Smiling Days」、山下達郎とのデュエットソング「All I Have To Do Is Dream」、松浦亜弥へ提供した「Subject:さようなら」のセルフカバー、早見沙織へ提供した「夢の果てまで」のセルフカバーなど全18曲を収録。「歌を贈ろう」には生田、「Subject:さようなら」には松浦がコーラスで参加している。なお明日7月12日にスタートする山下のツアー「山下達郎 PERFORMANCE 2024」の会場では本作の予約受付が実施され、会場限定特典として竹内本人のサイン色紙がプレゼントされる。

「Precious Days」はCD、アナログ盤、カセットといったさまざまな形態で発売される予定となっており、“デラックス盤”には2021年に実施された竹内まりや初の配信ライブ「LIVE Turntable」の模様と、2012年に行われた野外フェス「SWEET LOVE SHOWER」で披露された「元気を出して」の映像を収めたBlu-ray / DVDが付属。詳細は竹内のデビュー45周年を記念した特設サイトで確認を。

竹内まりや「Precious Days」収録曲

CD

01. Brighten up your day!

02. 小さな願い(2024 New Remix)(映画「あいあい傘」主題歌)

03. ベイビー・マイン(日本語Ver)(ディズニー映画「ダンボ」日本版エンドソング)

04. 君の居場所(Have a Good Time Here)(Netflixアニメ「ポケモンコンシェルジュ」主題歌)

05. Smiling Days(2024 New Remix)(ベルメゾンCMソング)

06. Watching Over You(Duet with 杏里)(テレビ朝日系「和田家の男たち」主題歌)

07. 遠いまぼろし

08. Subject:さようなら

09. 夢の果てまで

10. TOKYO WOMAN

11. 旅のつづき(2024 New Remix)(映画「最高の人生の見つけ方」主題歌)

12. Coffee & Chocolate(朝日生命CMソング)

13. Days of Love(エアウィーヴCMソング)

14. 歌を贈ろう(ABCテレビ・テレビ朝日系「素晴らしき哉、先生!」主題歌)

15. 今を生きよう(Seize the Day)(2024 New Remix)(NHK土曜時代ドラマ「ぬけまいる ~女三人伊勢参り~」主題歌)

16. All I Have To Do Is Dream(Duet with 山下達郎)

17. 今日の想い(2024 New Remix)(テレビ東京系「ワールドビジネスサテライト」エンディングテーマ)

18. May Each Day

デラックス盤付属Blu-ray / DVD

01. 瞳のささやき

02. 待っているわ

03. September

04. 五線紙

05. 悲惨な戦争

06. Oh No, Oh Yes

07. 静かな伝説

08. 幸せのものさし

09. All I Have To Do Is Dream

10. すてきなヒットソング

11. 家に帰ろう

12. 元気を出して

13. みんな一人

14. プラスティック・ラブ

15. 駅

16. 人生の扉

17. いのちの歌