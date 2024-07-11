清水ミチコが11月23日から全国ツアー「清水ミチコ万博 ～ひとりPARADE～」を開催することを発表した。
清水は本日7月11日のニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」内で全国ツアー開催を発表。「清水ミチコ万博 ～ひとりPARADE～」は11月23日の宮城・東京エレクトロンホール宮城を皮切りに年またぎで行われる全29公演のツアーで、2015年以来恒例となっている正月の東京・日本武道館公演は2025年1月2日に行われる。イープラスではチケットの抽選先行予約がスタートした。
清水ミチコ万博 ～ひとりPARADE～
2024年11月23日（土・祝）宮城県 東京エレクトロンホール宮城
2024年11月24日（日）岩手県 盛岡市民文化ホール 大ホール
2024年11月29日（金）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール）
2024年12月8日（日）茨城県 日立市民会館ホール
2024年12月14日（土）東京都 たましんRISURUホール 大ホール
2024年12月21日（土）福岡県 福岡国際会議場 メインホール
2024年12月22日（日）熊本県 熊本県立劇場 演劇ホール
2024年12月29日（日）京都府 ロームシアター京都 サウスホール
2025年1月2日（木）東京都 日本武道館
2025年1月10日（金）愛知県 Niterra日本特殊陶業市民会館 ビレッジホール
2025年1月11日（土）岡山県 岡山芸術創造劇場ハレノワ 中劇場
2025年1月13日（月・祝）広島県 JMSアステールプラザ 大ホール
2025年1月18日（土）山形県 山形市民会館 大ホール
2025年1月19日（日）福島県 けんしん郡山文化センター 中ホール
2025年2月1日（土）静岡県 静岡市民文化会館 中ホール
2025年2月2日（日）千葉県 浦安市文化会館
2025年2月9日（日）鹿児島県 川商ホール（鹿児島市民文化ホール）第2ホール
2025年2月11日（火・祝）茨城県 大昭ホール龍ケ崎（龍ケ崎市文化会館）
2025年2月16日（日）大阪府 フェスティバルホール
2025年2月23日（日・祝）千葉県 君津市民文化ホール 大ホール
2025年3月1日（土）東京都 ルネこだいら 小平市民文化会館 大ホール
2025年3月29日（土）石川県 金沢市文化ホール
2025年3月30日（日）長野県 長野市芸術館
2025年4月5日（土）青森県 リンクモア平安閣市民ホール
2025年4月6日（日）秋田県 あきた芸術劇場ミルハス 中ホール
2025年4月13日（日）新潟県 新潟県民会館
2025年4月19日（土）栃木県 栃木県総合文化センター メインホール
2025年4月20日（日）神奈川県 相模原市民会館 ホール
2025年4月26日（土）沖縄県 那覇文化芸術劇場なはーと