ハピネットは、インディーゲームゲームレーベル「Happinet Indie Collection」の第10弾タイトルとして、『Outer Wilds: Archaeologist Edition』(パッケージ版)を2024年10月24日に発売する。プラットフォームはNintendo Switch、PlayStation 5(PS5)。有料追加コンテンツ「Outer Wilds: Echoes of the Eye」も収録される。

『Outer Wilds』は、繰り返す22分のタイムループに囚われた新米の宇宙飛行士となって、宇宙を旅する惑星探索アドベンチャー。謎に満ちた宇宙を舞台に、時間と共に変化する惑星などを探索し、ループや宇宙の謎にせまる。

パッケージのジャケットや特装版の特典には、漫画『約束のネバーランド』で作画を担当した出水ぽすか先生による描き下ろしイラストを使用。通常版に加えて、オリジナル特典付きの特装版も販売する。

特装版では、ゲームソフト本編(パッケージ版)に加えて、特製BOX(出水ぽすか先生描き下ろしキービジュアル)約縦60cm×横47cmのファブリックポスター(出水ぽすか先生描き下ろしキービジュアル)、アクリルキーホルダーOuter Wilds Venturesセット(全3種)が付属する。価格は7,480円。数量限定のため、なくなり次第終了する。

© 2024 Mobius Digital, LLC. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.