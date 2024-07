乃木坂46井上和「真夏の全国ツアー2024」を盛り上げる“和うちわ”を制作！「ライブをやっているときも、めちゃくちゃ見つけやすいんですよ！」

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。7月4日(木)の放送では、7月20日(土)からスタートする「真夏の全国ツアー2024」を盛り上げるためのアイテム「和うちわ」を制作しました。井上:乃木坂46的に7月といえば「真夏の全国ツアー」通称“全ツ”の季節! そこで、7月20日(土)の京セラドーム大阪から始まる「乃木坂46真夏の全国ツアー2024」を盛り上げるアイテム「和うちわ2024」を今から作っていきます!このうちわは、もともと賀喜遥香先生が「乃木坂LOCKS!」のなかで作っているもので、通称“かきうちわ”と呼ばれています。この“かきうちわ”を生徒(リスナー)のみんなもマネして作って、ライブ会場に持って行くことで「『乃木坂LOCKS!』を聴いてるよ~!」という証になりますし、遥香先生もライブ会場で生徒さんと見つけやすくなる、という画期的なアイテムとなっております!実は、私が去年に期間限定授業としてSCHOOL OF LOCK!で4日間授業をお届けした際にも和うちわを作っているんです。もうすぐ今年の全ツがやってくるぞということで、今回は最新バージョンの和うちわを作っていきます!ちなみに、去年の和うちわが手元にあるんですけど……これは三毛猫かな(笑)? 白の画用紙を前面に貼っていて、猫耳が付いていて右上半分が赤になっています。ありがたいことに、乃木坂46に入って“猫”のイメージをつけていただくことが多いので、今年も猫(をモチーフ)にしましょうかね~!ライブをやっているときも、このうちわはめちゃくちゃ見つけやすいんですよ! だから(より見つけやすいように)色のバランスを……私のサイリウムカラーの赤と白で、白地に乃木坂46のマークを付けよう! あと私、今年のはじめに「ふしぎ駄菓子屋 銭天堂」というアニメに出させていただいて、それで「にゃぎ」という猫の役だったんですね。その猫っぽい感じにしていこうと思います! 伝わる人には伝わると思うので。――その後、生徒から届いたメッセージを紹介しながら順調に作業を進めていき……。井上:「和うちわ」ができました~! イエーイ! 白い画用紙に、額に乃木坂マークがくっついております!加入したときから“笑うと垂れる目”をチャームポイントとして挙げさせてもらっているので、お顔(のイラスト)は去年と同じにさせていただきました! 去年と違う点は、耳を赤くしてみました。それと、私のサイリウムカラーの赤と白を意識して作ってみました。皆さんもぜひ、これを参考に和うちわを作って「真夏の全国ツアー2024」に遊びに来てください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/