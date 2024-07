The Birthdayの楽曲「サイダー」のミュージックビデオが、チバユウスケ(Vo, G)の誕生日である本日7月10日20:00にYouTubeにてプレミア公開される。

「サイダー」は今年4月にCDでリリースされ、本日アナログ盤でも発売されたEP「April」の収録曲。MVは「April」リリースに向けて動き出した今年初頭に制作が開始された。詳細な内容は明かされておらず、The Birthdayのロゴを用いたサムネイルのみが公開されている。

またYouTubeでは本日リリースされたライブ映像作品「LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022 "GO WEST.YOUNGMAN"」のダイジェスト映像が公開中。本作には2022年12月に行われた東京・中野サンプラザホール公演の模様が収められている。このほか東京・タワーレコード新宿店では「LIVE AT NAKANO SUNPLAZA 2022 "GO WEST.YOUNGMAN"」の発売を記念し、同作のポスターを大量に使用した特設コーナーが展開中だ。