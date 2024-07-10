茨城・国営ひたち海浜公園で行われる野外フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA」の出演アーティストが追加発表された。
今年は8月に千葉市蘇我スポーツ公園、9月に国営ひたち海浜公園の2会場で実施される「ROCK IN JAPAN FESTIVAL」。今回の発表では14日にSaucy Dog、SUPER EIGHT、15日にELLEGARDEN、21日にUVERworld、22日にAdo、23日にWANIMAの出演がアナウンスされた。これで全39組の出演アーティストが出そろった。
公式アプリ「Jフェス」では7月16日16:00までチケットの第2次先行予約を受付中。
ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024 in HITACHINAKA
2024年9月14日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
いきものがかり / クリープハイプ / go!go!vanillas / Saucy Dog / SUPER EIGHT / 東京スカパラダイスオーケストラ / ハルカミライ / 優里
2024年9月15日（日）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
ELLEGARDEN / エレファントカシマシ / THE ORAL CIGARETTES / SUPER BEAVER / BE:FIRST / 04 Limited Sazabys / MY FIRST STORY / My Hair is Bad
2024年9月21日（土）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
[Alexandros] / UVERworld / 櫻坂46 / JO1 / SHISHAMO / 10-FEET / Novelbright / マキシマム ザ ホルモン
2024年9月22日（日）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
Ado / indigo la End / サンボマスター / sumika / マカロニえんぴつ / マルシィ / ME:I / モーニング娘。'24
2024年9月23日（月・振休）茨城県 国営ひたち海浜公園
＜出演者＞
THE YELLOW MONKEY / Creepy Nuts / サザンオールスターズ / ももいろクローバーZ / ヤバイTシャツ屋さん / 緑黄色社会 / WANIMA