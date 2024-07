BABYMETAL、横浜アリーナ映像作品より「ヤバッ！」ライブ映像公開

BABYMETALが、7月10日(水)発売の映像作品『「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」”20 NIGHT”』より「ヤバッ!」のライブ映像を公開した。

全世界25ヵ国を回り、国内外通算で約100公演を実施し、自身最大規模のワールドツアーを敢行したBABYMETAL。本作は、そのワールドツアーの日本凱旋公演として、今年最初のアリーナ公演を2024年3月2日(土)、3日(日)に横浜アリーナにて2DAYS開催したMOMOMETALの”聖誕”を祝うライブの模様を収録した映像作品。

今回公開された「ヤバッ!」は、2ndアルバム『METAL RESISTANCE』に収録されている楽曲で、DAY-2の”21 NIGHT”で久しぶりに披露された。メンバーのハンドクラップにあわせてオーディエンスも手を叩くなど、エネルギッシュなナンバーで会場がひとつになったパフォーマンスとなっている。

なお、今作のBlu-ray、DVD、LIVE ALBUM / VINYL『BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM』の発売に伴い、BABYMETALの二十歳の聖誕祭LEGENDシリーズとして、2017年12月に、SU-METALの聖誕の地・広島(広島グリーンアリーナ)で行われたSU-METALの二十歳の聖誕祭ライブ映像作品『LEGEND - S - BAPTISM XX - (LIVE AT HIROSHIMA GREEN ARENA)』の復刻盤、また、2019年7月に、MOAMETALの聖誕の地・名古屋(ポートメッセなごや)で行われたMOAMETALの二十歳の聖誕祭ライブ映像作品『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M -』の通常盤も7月10日(水)に同時発売となる

