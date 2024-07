乃木坂46清宮レイ「私も幸せになるので、みんなも幸せになってよな！」卒業前にリスナーに向けてメッセージ

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。7月4日(木)の放送では、4期生の清宮レイさんがゲストに登場! 先週の放送に引き続き、これまでの活動を2人で振り返りました。清宮:2021年春に「乃木坂スター誕生!」(日本テレビ)が始まったんだ。賀喜:本当だ、今5期生ちゃんたちがやってる(現在は「超・乃木坂スター誕生!」として放送中)。まだ(スタジオに)行ったことがないけど……。清宮:そうなんだ。歌うの緊張した!賀喜:森七菜先生の「スマイル」を歌ってたね!清宮:そう! 好きな曲で。賀喜:超かわいかった! それに、みんながレイちゃんのことを“太陽”って言ってくれていたじゃん。それぐらい笑顔が太陽なの、魅力的すぎる!清宮:2022年には日産スタジアムでライブをやったり、かっきーがファースト写真集「まっさら」を発売したり……。賀喜:2年前だって! いろいろあったね~。清宮:「NHK紅白歌合戦」で「裸足でSummer」を披露したのも2年前? 早くない!? SEKAI NO OWARI先生の「Habit」を踊った年だよね?賀喜:やった!清宮:めっちゃ覚えてる! 何組かのグループかに分かれてね。賀喜:私、めっちゃ気合いを入れて踊った。清宮:ハハハ(笑)。めっちゃ難しいんだよね~!賀喜:難しかった……あぁそうか、今年の年末からレイちゃんいないじゃん!清宮:そうよ! 紅白に出させてもらっていたのはめちゃくちゃありがたいけど、そのうえで……(年末年始を)家族と過ごせるのはめっちゃうれしいかも!賀喜:もちろんメンバーも大切な人だけど、やっぱり家族と過ごせるって特別だよね。清宮:特別だよ~。今年は(家族で)初詣とかも行きたいな。日が昇るときに……わぁ、いいなぁ!賀喜:行きな!(卒業してからは)そういうことをいっぱいしてほしい!清宮:でも“過ごし方が変わる”って変な感じだね。(乃木坂46に加入してから)クリスマスは「お話し会」があって、年末の番組に出させていただいて、乃木坂46メンバーみんなで初詣に行って……毎年同じだったじゃない? それが変わるんだね。賀喜:「お話し会」のあと、レイちゃん家でクリスマス会をやって。清宮:大体そうだったね。賀喜:レイちゃんなら(今年のクリスマスは)アメリカで「Merry Christmas」って言ってそうだもん(笑)。清宮:それいいな~! 今年はアメリカでクリスマスを過ごそうかな? じゃあ、空いていたら連絡する!賀喜:ハハハ(笑)。――ここで「左胸の勇気」(乃木坂46)をオンエア♪清宮:いいね~! とても素敵な曲。元気が出なかったときも、これを聴いて“頑張るぞ!”っていう気持ちになれます。賀喜:レイちゃんファンの人はいっぱい聴いてください! もうこの曲はレイちゃんです!清宮:(笑)。ずっと好きな曲です!賀喜:楽しかったなぁ~、笑顔で終わりました♪清宮:ありがとうございます(笑)。賀喜:2週も来てくれてありがとう! 最後に、レイちゃんから生徒の皆さんにメッセージはありますか?清宮:「5年半、お世話になりました!」っていう気持ちです。あとは、最後までアイドルの清宮レイを応援してくれたらうれしいです! その後は……皆さま、幸せになってください(笑)!賀喜:ハハハ(笑)。レイちゃんも幸せにね!清宮:私も幸せになるので、みんなも幸せになってよな!賀喜:少年漫画みたい(笑)。清宮:“お前も幸せをつかめよな!!”っていう気持ちで、私も応援させてください! ありがとうございました!賀喜:ありがとうございました! ということで、レイちゃんの幸せを願いながら、皆さんの幸せを願いながら授業を終了したいと思います! また、この教室でお会いしましょう。4組の副担任、乃木坂46の賀喜遥香と……。清宮:清宮レイでした!遥香・清宮:バイバ~イ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/