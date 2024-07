大谷翔平、”MVP級”の活躍続く明確な理由がわかる！？　データでみる絶好調…

メジャーリーグ 最新情報





6月に入った当初は快音が聞かれず、不安の声も聞かれたが、終わってみれば例年通り好調の6月を迎えたロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手。今回は、大谷選手の6月の好調の要因・秘訣をデータから探っていく。また、この過程で大谷選手の苦手克服や進化も見えてきた。(各数値は現地時間7月1日時点のもの)







まず、大谷選手の最近の好調はいつから始まったのか。データから見ると、現地時間(以下同)6月10日過ぎではないかと考える。



大谷選手の打率・OPSに関して、当日を含む前10試合ないしは20試合の数字の変化、つまり「移動平均」をグラフにした。例えば、6月20日の数値は、試合のない日を除いた6月11~20日ないしは5月29日~6月20日の打率/OPSとなる。









この移動平均を使うと、好調・不調の波が見えやすくなる。5月15日頃から始まった不調が6月10日過ぎから好調に転じ、好調の波がさらに加速していることが分かる。











6月は何が変わった?その打撃内容を徹底分析





好不調の波に相関し、その相関の仕方が途中から変わっている指標がある。これはボール球に手を出す割合、O-Swing%だ。以下、米分析サイト『FanGraphs』より、OPS、O-Swing%の相関を示すグラフを作成した。横軸は日付ではなく試合数(Game Number)になっている。







2つの指標の動き方・相関の仕方が、時期によって変わっているのが興味深いところだ。まとめると以下のようになる。



・35試合ころ(5月上旬)まで

OPSとO-Swing%の動きが類似。

・それ以降

OPSとO-Swing%は逆に動き、OPSが上昇すればO-Swing%は低下。









状態が上がっていく中でボール球に手を出す割合も増えたこと、これがその後しばらくの成績低下につながったこと、ボール球を見極めるようになってから好調に転じて6月の好調につながっていることがうかがえる。



期間別の成績をまとめてみた。打率/OPS、本塁打、三振、四球の順に並べた。

5月中旬:.294/.885 2本、7三振、4四球

5月下旬:.206/.611 1本、9三振、1四球

6月上旬:.206/.594 1本、11三振、3四球

6月中旬:.368/1.399 6本、5三振、7四球

6月下旬:.296/1.326 5本、10三振、10四球





不調だった5月下旬~6月上旬に関しては、その前後に比べ三振は多く、四球は少なくなっている。好調に転じた6月中旬に入り、四球は増加、三振は減少に転じた。6月下旬の三振の増加については後述する。



6月11日~30日に大谷選手が本塁打を打ったボールの球種とコースを一覧にすると以下のようになる。







球種は半分近くがスライダーになるが、他の球種も本塁打にしている。打ったボールの球速も幅広い。本塁打にしたコースは、真ん中ないしはその周辺が多い。



真ん中近辺に来たボールは球種・球速に関わりなくしっかり捉えていること、すなわち好球必打にフォーカスしていることが、本塁打の増加にもつながっているのだろう。これは6月中旬以降の三振やボール球の空振りの減少と符合している。



また、5月半ばまで苦手だったコースも克服している。開幕以降のコース別のOPSの打率・長打率につき5月12日時点(以前当コラムでも掲載)、6月30日時点とで比較すると、5月半ばで苦手としていた真ん中高め、インコース低めの数字が6月30日時点では得意コースと言えるほどに大きく改善した。真ん中の打率は4割台後半にまでなった。

















本塁打量産の一方で不穏な兆しも…



大谷選手にも、実は6月の終わりになって変調の兆しが見え始めた。前記のとおり6月下旬の三振数は10と中旬から増加したが、このうち半分の5つは、6月29~30日のサンフランシスコ・ジャイアンツ戦で喫したものだ。



さらにそのうち4つがボール球に手を出して三振になったものである。四球数が増加することで、難しい球に手を出すようになったのかもしれない。この2日間のヒットは第26号ホームランの1本のみだった。



5月以降に導入されたスイング指標のうち以下の推移をみると、この変調の兆しが数値化されている。



・Squared-up Rate(打球速度が、球速とスイング速度から生じえる最大打球速度の80%以上(Squared-up)を記録した割合。「ジャストミート」の割合とも言える。)

・Blasts(スイング速度の高いSquared-upの割合)







7月2日時点では、5月下旬~6月上旬、6月中旬、6月下旬の順に、上記指標は以下のように変化している。なお、数字は空振りを含むスイング数に対する割合である。

・Squared-up Rate:22.0%→38.0%→20.4%

・Blasts:14.2%→26.8%→11.1%



本塁打の量産が続いた6月下旬ですでに、これらの数字が5月下旬~6月上旬の水準を下回っている。上記の三振の傾向と合わせれば、6月末の時点でスイングが粗くなり始め、不調の兆しすら見せているかもしれない。



ボールの見極め、確実なコンタクトにより、終わってみれば今年も好調な6月を終えた大谷選手。一方、どんな選手にも好不調の波はある。6月最後のジャイアンツ戦の内容からみれば、大谷選手の7月は6月のようにいかないだろう。



ただし、不調の兆しを確実に修正し再び好調な7月を迎えられれば、その時には三冠王獲得がより現実に近づきそうだ。



(参考)

Ohtani can't possibly be underrated, can he? (Yes) 2024年6月28日 MLB公式HP記事









