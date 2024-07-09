完全再生｜EURO PORT COLLECTION Vol.31　ポルシェ930ターボカレラ3.0

ポルシェコレクターのアイコン的存在、マグナスウォーカー氏が惚れ込んで所有した1977年式930ターボカレラ3.0と居並ぶ完全再生の同年式車両が我が国に存在する。
【画像】クラシックポルシェのレストア集団が手掛けたポルシェ930ターボカレラ3.0（写真5点）
クラシックポルシェ・レストレーションの職人集団である『R-GO』が手掛けた1台はボルトひとつ、生地一切れにまで、魂を宿す。歴史ある車両に新たな命を吹き込む貫徹ぶりが全身から孤高の佇まいを滲ませる。
Resuscitation
EURO PORT COLLECTION Vol.31
PORSCHE 930TURBO Carrera3.0
ポルシェ930ターボカレラ3.0
Engine：3.0.SOHC（245ps／ 5500rpm・35.0kgm／ 4000rpm）
Length/Width/Height：4300mm×1780mm×1310mm
SHOWROOM
2-7-6, MOTOYAMAKITAMACHI, HIGASHINADA-KU, KOBE, 658-0003, JAPAN
PHONE（078）767-6086 FAX（078）767-6087