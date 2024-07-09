アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」より第2章本予告が公開された。

今秋の放送に先がけ、現在劇場にて先行上映中の「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」。全12話を3章に分けて先行公開しており、第2章は8月23日から9月12日まで、第3章は9月20日から10月10日まで上映される。

「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」はアニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ」の続編。完璧なパフォーマンスを目指すストレイライト、幼なじみ4人の絆で結ばれたノクチルの新たなユニットが加わった物語が展開される。

アニメ「アイドルマスター シャイニーカラーズ 2nd season」

テレビ放送

2024年秋

劇場先行上映

第1章：2024年7月5日（金）～ 7月25日（木）

第2章：2024年8月23日（金）～ 9月12日（木）

第3章：2024年9月20日（金）～ 10月10日（木）

スタッフ

企画・製作・原作：バンダイナムコエンターテインメント

監督：まんきゅう、岩田健志

シリーズ構成・脚本：加藤陽一

アニメーション制作：ポリゴン・ピクチュアズ

配給：松竹ODS事業室

キャスト

櫻木真乃：関根瞳

風野灯織：近藤玲奈

八宮めぐる：峯田茉優

月岡恋鐘：礒部花凜

田中摩美々：菅沼千紗

白瀬咲耶：八巻アンナ

三峰結華：希水しお

幽谷霧子：結名美月

小宮果穂：河野ひより

園田智代子：白石晴香

西城樹里：永井真里子

杜野凛世：丸岡和佳奈

有栖川夏葉：涼本あきほ

大崎甘奈：黒木ほの香

大崎甜花：前川涼子

桑山千雪：芝崎典子

芹沢あさひ：田中有紀

黛冬優子：幸村恵理

和泉愛依：北原沙弥香

浅倉透：和久井優

樋口円香：土屋李央

福丸小糸：田嶌紗蘭

市川雛菜：岡咲美保

プロデューサー：夏目響平

七草はづき：山村響

天井努：津田健次郎

(c)Bandai Namco Entertainment Inc.