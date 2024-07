乃木坂46井上和「“なんでこんなかわいいんだ!?”ってビックリします」5期生楽曲『「じゃあね」が切ない』MVの“推しポイント”を語る

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。7月3日(水)の放送では、6月20日(木)に公開された、乃木坂46の5期生楽曲『「じゃあね」が切ない』のMVについて語りました。井上:『「じゃあね」が切ない』は、35枚目シングル「チャンスは平等」に収録されている楽曲で、私たち5期生メンバーが歌っています。そこで今回は、私がミュージックビデオ(以下:MV)について解説をしていこうと思います! これから乃木坂46 OFFICIAL YouTube CHANNELを開いてMVを再生します。そして、途中で動画を止めて“ここが推しポイントだよ!”っていうところを話すことができたらいいなと思っています! それでは再生しますよー、せーのスタート!まず第1の好きポイントは13秒あたりです! 『「じゃあね」が切ない』っていう楽曲名じゃないですか。だから、ここは“別れを惜しむ”みたいな意味合いが結構ポーズに込められていて(最初のパートは)それぞれペアがあって、それぞれ別れを惜しんでいるんですよ。私は悲しいことにあまり映っていないんだけど、このシーンで(奥田)いろはと手を伸ばしあって……いろはだから話題を出しちゃうけど、まるで「ロミオとジュリエット」みたいな(笑)。伝わるかな? そういう雰囲気のカットです。結構早々にポイントが来ましたね(笑)。じゃあ始めますよ~、スタート!とにかく(撮影現場の)景色がきれいすぎて、撮影は朝早かったけど、そんなことを忘れるぐらいきれいでしたね~。……ここ、ここ! 止めて! 次は43秒くらいの冨里奈央ちゃんのカットです! 私がMVを最初に観たときに、ここが一番鮮明に残っていたんじゃないかっていうくらい“うわぁ! かわいい~!”ってなったシーンでございます。なんで、下のアングルから(の画が)かわいいんでしょうね(笑)? 私も5期生メンバーと一緒にいる時間が長いし、この撮影中も、みんなと人狼ゲームとかをして遊んでいたんですよ。だから、みんなの顔は見慣れているはずなのに“なんでこんなかわいいんだ!?”ってビックリします。「カメラ目線じゃない」プラス「ローアングル」ですよ! 特にかわいくなる角度ではないじゃないですか。なのに、こんなにかわいい冨里奈央ちゃん!もう “5期生ってすごいだろう~!”って思いますね(笑)。“誰だよ!”って感じなんですけど(笑)。そして、2分26秒から2分31秒あたりを観てほしいんです! この曲のセンター・五百城茉央ちゃんのカットで、車のシーンと森のなかのシーンなんですけど、特に好きなのが2分31秒あたりで五百城茉央ちゃんが、ちょっと目線をそらして頭をかしげるんですよ……なんでそんなにかわいいん!?私、茉央のことは妹のようにワシャワシャって、かわいたがりたくなるというか……それくらい本当にかわいいなって思うんですけど、(2分31秒のシーンは)すごく儚さと愛くるしさがあって、この困り眉で頭をこてんとするのが“かわいい~!”ってなって選ばせてもらいました!あと、今回のMVは他よりもソロカットが結構多いので見応えがあると思うんですけど、私は五百城のソロカットのなかでも、このカットが特に好きです! ぜひ観てください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/