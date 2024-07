Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ちゃんといいライブにしような！」スタジアムツアーへの意気込みを語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。7月1日(月)の放送では、生徒(リスナー)から届いたメッセージを紹介。7月6日(土)、7日(日)兵庫・ノエビアスタジアム神戸公演を皮切りにスタートするスタジアムツアー「ゼンジン未到とヴェルトラウム~銘銘編~」について語りました。<リスナーからのメッセージ>「ゼンジン」私は神戸の2日目に参戦します! 実は初めて母と2人でのライブなんです!私は過去にもミセス先生のライブに行ったことがあるのですが、ライブに行くたびに母が「いいなぁ、お母さんも行きたいなぁ」と言っていました。去年の夏に母もファンクラブに入り、1年越しにやっとミセスのチケットをゲットできたんです!母にチケット取れたことを伝えたときは、泣きそうになりながら嬉しいと言ってくれて、次の日の朝にはミセスの曲を聴きながら家事をしていました(笑)。母との楽しい思い出がまた増えて幸せです。ミセス先生を通して楽しい話ができて嬉しいなと心の底から思いました。今年の夏は母と共にミセス先生でいっぱいの思い出にしたいです! ゼンジン楽しみにしてます!(18歳)<ミセスからのメッセージ>若井:親子で参戦してくれるということで! 嬉しい!大森:いつもありがとうございます!藤澤:本当に一生の思い出になるよ!大森:ちゃんといいライブにしような!若井:届けます!<リスナーからのメッセージ>「ゼンジン」初日に参戦します! グッズの事前販売はあっというまになくなってしまったので、当日全力で並んでゲットしたいと思います(笑)。3人のおすすめグッズはありますか? ぜひ教えてほしいです。

【グッズ情報🏟️】

⁡

≪ ゼンジン未到とヴェルトラウム〜銘銘編〜 ≫

OFFICIAL GOODS フルラインナップを公開しました🚀

⁡

各会場におけるグッズ販売ブースについてもお知らせがございます📣

⁡

ご来場される皆さま、事前に詳細ページを必ずご確認ください!

⁡

▼詳細https://t.co/c4mrJvdEIg… pic.twitter.com/Kb5zjKlsP9

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) June 25, 2024<ミセスからのメッセージ>大森:フルラインナップが出たわけですけれども、今回はTシャツがけっこうダークトーン目ということで! 2人はおすすめのアイテムありますか?若井:僕は「MGA Rocket Bracelet」! これ、かわいいですよ! ちょっとこだわりましたので、ぜひみなさんつけてみてください! ファッションアイテムになると思います。藤澤:私は「MGA Official Light Stick」かな!大森:「ついにオフィシャルで出ちゃったよ、ライトスティック!」ってわけですよ!藤澤:めっちゃくちゃかわいいです!大森:今回、ライトスティックとライトバンドの2種が発売されるということで、どちらも光り物なんですよね!藤澤:大森さんはどうですか?大森:僕は、ガチャに含まれてる「Miniature Light Stick Keyholder」ですよ! アイデア出しをいただいたときに「なんですか?うちわですか?」って聞いたら(スタッフさんが)「いや、ライトスティックを小さくしたキーホルダーなんです」と!藤澤:Light Stick Keyholderってことだけども、光るということは……?大森:あ、光らないです! そこも面白いんですよね(笑)! これは人気出ますよ! 見たことない(笑)!若井:おすすめグッズがいっぱいです!大森:あと、この青魚もかわいいですね!若井:青魚じゃありません、これ(笑)。「WELTRAUM Rocket Keyholder」です!大森:これ、ピッってボタン押したら、「ヴェルトラウム」のキービジュアルがライトで出るんです! 昔、こういうおもちゃがあったなって懐かしい気持ちになります。若井:めちゃくちゃいいですよ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/