大森靖子が11月よりライブツアー「THIS IS JAPANESE GIRL TOUR 2024」を開催する。
3月より「アルティメット自由字架ツアー」で全国24カ所を回ってきた大森は、昨日7月7日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）でそのファイナルを迎えた。彼女は9月18日にニューアルバム「THIS IS JAPANESE GIRL」をリリースするのに伴い、新たなツアーとして全8公演の「THIS IS JAPANESE GIRL TOUR 2024」を開催。初めてツアーの全公演でバンド編成のライブを披露する。
大森のオフィシャルファンクラブ「実験現場」では7月15日23:59までチケットの先行予約を受付中。終演後の「1コーラスリクエスト曲スマホ動画撮影」などの特典が付属するアルティメットVIPチケットや、学生向けの学割チケットも用意されている。
また、大森の活動における節目の作品に携わってきた写真家・佐内正史による新アーティスト写真が公開された。
大森靖子「THIS IS JAPANESE GIRL TOUR 2024」
2024年11月9日（土）新潟県 GOLDEN PIGS RED STAGE
2024年11月10日（日）石川県 金沢EIGHT HALL
＜バンドメンバー＞
sugarbeans（Key） / 堀崎翔（G） / 千ヶ崎学（B） / 張替智広（Dr） / 宇城茉世（Cho, Perc / MAPA）
2024年11月24日（日）大阪府 GORILLA HALL OSAKA
＜バンドメンバー＞
sugarbeans（Key） / 畠山健嗣（G） / 千ヶ崎学（B） / えらめぐみ（Dr） / 宇城茉世（Cho, Perc / MAPA）
2024年11月30日（土）福岡県 BEAT STATION
2024年12月1日（日）福岡県 BEAT STATION
＜バンドメンバー＞
sugarbeans（Key） / 堀崎翔（G） / 千ヶ崎学（B） / 張替智広（Dr） / 宇城茉世（Cho, Perc / MAPA）
2024年12月14日（土）東京都 豊洲PIT
2024年12月18日（水）愛知県 DIAMOND HALL
2024年12月22日（日）宮城県 Rensa
＜バンドメンバー＞
sugarbeans（Key） / 設楽博臣（G） / 千ヶ崎学（B） / 張替智広（Dr） / 宇城茉世（Cho, Perc / MAPA）