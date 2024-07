ELLEGARDENが10月4~6日に韓国・釜山の三楽生態公園で開催されるロックフェス「釜山国際ロックフェスティバル」の最終日でヘッドライナーを務める。

日本のアーティストも多く招致されることで知られ、昨年は日本から10-FEETやimase、SPYAIR、Nulbarichが出演した「釜山国際ロックフェスティバル」。Kasabian、アン・マリー、そしてELLEGARDENがヘッドライナーを務める今年は、日本からフレデリックやKroiの出演も決定しており、日本でも人気のSilica GelやRIIZE、AKMU、FTISLAND、ADOYといった韓国のアーティストもラインナップされている。

釜山国際ロックフェスティバル

2024年10月4日(金)韓国釜山市 三楽生態公園

<出演者>

Kasabian / Silica Gel / イ・スンユン / Bandgirin / Broken Valentine / SEOULBUIN / THE SOLUTIONS / Snake Chicken Soup / Windy City / イ・サンウン / TOXIC / Hathaw9y / and more



2024年10月5日(土)韓国釜山市 三楽生態公園

<出演者>

アン・マリー / GUCKKASTEN / JANNABI / フレデリック / Nerd Connection / NORAZO Metal / THE FIX / Dragon Pony / I.M / creespy / TOUCHED / プム・ヴィプリット / PITTA(カン・ヒョンホ) / HANRORO / and more



2024年10月6日(日)韓国釜山市 三楽生態公園

<出演者>

ELLEGARDEN / AKMU / FTISLAND / GUYZ / クォン・ジナ / NOBRAIN / the CROSS / RIIZE / Mamaz Gun / ADOY / ANDOR / UmYull / jisokuryClub / Kroi / PEPPERTONES / ホセ・ミゲル / and more