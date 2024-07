伊藤潤二作品とサンリオキャラクターズがコラボレート。伊藤の描き下ろしイラストを使用したコラボグッズを販売するポップアップストアが、東京・渋谷PARCO、大阪・心斎橋PARCOで実施される。

伊藤は富江とハローキティを組み合わせた「ギャル富江」、「死びとの恋煩い」に登場する美少年とサンリオキャラクターを組み合わせた「浮遊する四つ辻の美少年」といったイラストを描き下ろし。アクリルスタンド、クリアファイル、Tシャツなどのアイテムが揃えられた。

「伊藤潤二×サンリオキャラクターズ POP UP STORE」は、8月23日から9月9日まで渋谷PARCO、9月27日から10月14日まで心斎橋PARCOで開催。伊藤はサンリオとのコラボについて「サンリオさんのキャラクターたちとのコラボのお話をいただいた時、なぜこのホラーな私に!?と思いつつも、サンリオの商品は家内と娘が大好きです。父親の株を上げたいばかりに飛びつきました」とコメントを寄せている。

伊藤潤二コメント

サンリオさんのキャラクターたちとのコラボのお話をいただいた時、なぜこのホラーな私に!?

と思いつつも、サンリオの商品は家内と娘が大好きです。

父親の株を上げたいばかりに飛びつきました。

実際描いてみると、キティちゃんをはじめとするキャラクター達のあの可愛さが、

絶妙なデザインで成り立っている事に改めて気付かされました。

そのセンスに脱帽するとともに、とても勉強になりました。

「伊藤潤二×サンリオキャラクターズ POP UP STORE」

期間:2024年8月23日(金)~9月9日(月)

時間:10:00~21:00(定休日は館に準ずる)

場所:東京都 渋谷PARCO 5階ポップアップスペース



期間:2024年9月27日(金)~10月14日(月・祝)

時間:10:00~20:00(定休日は館に準ずる)

場所:大阪府 心斎橋PARCO B1階ポップアップスペース

(c) ジェイアイ/朝日新聞出版 (c) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651621