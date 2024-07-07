9月21、22日に群馬・日本トーターグリーンドーム前橋で開催されるG-FREAK FACTORY主催ロックフェス「山人音楽祭2024」の最終出演アーティストが発表された。

このたび出演がアナウンスされたのはKUZIRA、ザ・クロマニヨンズ、FOMARE、MAN WITH A MISSION、そしてTOSHI-LOW（BRAHMAN、OAU）と茂木洋晃（G-FREAK FACTORY）によるユニット・ライブゾーンの計5組。また9月21日には、フリースタイルラップを競う「山人MCバトル」が5年ぶりに開催されることも発表された。「山人MCバトル」の参加者は後日発表となるので続報を待とう。

チケットは各プレイガイドにて販売中。

山人音楽祭2024

2024年9月21日（土）群馬県 日本トーターグリーンドーム前橋

＜出演者＞

アイカワヒトミ / 打首獄門同好会 / Age Factory / ENTH / おとぼけビ～バ～ / ザ・クロマニヨンズ / 佐藤タイジ / サンボマスター / G-FREAK FACTORY / SIX LOUNGE / 上州弾語組合 / Dragon Ash / HAWAIIAN6 / FOMARE / プッシュプルポット / The BONEZ / MAN WITH A MISSION / MOROHA / ゆってぃ＆バリ3TV



2024年9月22日（日・祝）群馬県 日本トーターグリーンドーム前橋

＜出演者＞

KUZIRA / G-FREAK FACTORY / SHADOWS / SHANK / 上州弾語組合 / 四星球 / SCAFULL KING / 高木ブー / DJダイノジ / TETORA / 10-FEET / HUSKING BEE / バックドロップシンデレラ / ハルカミライ / THE FOREVER YOUNG / ザ・ボヤキングス / ライブゾーン（TOSHI-LOW＆茂木洋晃）/ LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / ROTTENGRAFFTY