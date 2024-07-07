大久保篤原作によるTVアニメ「炎炎ノ消防隊 参ノ章」が、分割2クールで放送されることが決定。2025年4月と2026年1月からそれぞれ放送され、原作の完結までが描かれる。

また主人公・シンラが最終決戦に赴く姿を描いたティザービジュアルも到着。同時に解禁されたティザーPVでは、原作を使用した映像が表示されたのち、Aimerが歌うアニメ第2期のオープニングテーマ「SPARK-AGAIN」が流れ出す。シンラたち第8特殊消防隊やほかの特殊消防隊、さらに伝導者たちの今までの活躍を描いたシーンが続き、最後は参ノ章の新規映像が収められた。なおアニメ制作は第2期に引き続きdavid productionが担当する。YouTubeのマガジンチャンネルでは第1期の全話無料公開を実施。第2期も順次公開範囲が拡大されて配信される。

「炎炎ノ消防隊」は人体発火現象と呼ばれる謎の脅威に立ち向かう特殊消防隊の活躍を描いたバトルファンタジー。アニメは第1期が2019年、2期が2020年に放送された。

TVアニメ「炎炎ノ消防隊 参ノ章」

放送情報

2025年4月、2026年1月より分割2クールで放送

スタッフ

原作：大久保篤（講談社「週刊少年マガジン」所載）

アニメーション制作：david production

キャスト

森羅日下部：梶原岳人

アーサー・ボイル：小林裕介

秋樽桜備：中井和哉

武久火縄：鈴村健一

茉希尾瀬：上條沙恵子

アイリス：M・A・O

環古達：悠木碧

ヴァルカン・ジョゼフ：八代拓

ヴィクトル・リヒト：阪口大助

レオナルド・バーンズ：楠大典

カリム・フラム：興津和幸

フォイェン・リィ：日野聡

オニャンゴ：宝亀克寿

グスタフ本田：土師孝也

弾木ハジキ：鳥海浩輔

武能登：小西克幸

蒼一郎・アーグ：チョー

パート・コ・パーン：小野大輔

オグン・モンゴメリ：古川慎

プリンセス火華：Lynn

トオル岸理：河西健吾

火代子黄：大原さやか

アサコ・アーグ：金元寿子

新門紅丸：宮野真守

相模屋紺炉：前野智昭

ヒカゲ&ヒナタ：赤尾ひかる

象日下部：坂本真綾

アロー：内山夕実

ハウメア：釘宮理恵

ヨナ：松岡禎丞

フレイル：乃村健次

ミラージュ：千葉進歩

因果春日谷：島袋美由利

リツ：大久保瑠美

アサルト：小林親弘

Dr.ジョヴァンニ：青山穣

カロン：安元洋貴

烈火星宮：関智一

ジョーカー：津田健次郎

優一郎黒野：櫻井孝宏

リサ漁辺：朝井彩加

滝義尾瀬：小野友樹

スコップ：伊藤健太郎

ヤータ：速水奨

(c)大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報課