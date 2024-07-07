本日7月7日（日）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年夏アニメ作品まとめを公開中。
「杖と剣のウィストリア」
- TBS系全国28局ネット：2024年7月7日（日）より毎週日曜日16:30～
「FAIRY TAIL 100年クエスト」
- テレ東系6局ネット：2024年7月7日（日）より毎週日曜日17:30～
- AT-X：2024年7月10日（水）より毎週水曜日20:00～
「0歳児スタートダッシュ物語」
- テレビ埼玉：2024年7月7日（日）より毎週日曜日17:55～
「神之塔 -Tower of God- 王子の帰還」
- TOKYO MX：2024年7月7日（日）より毎週日曜日23:00～
- サンテレビ：2024年7月7日（日）より毎週日曜日23:30～
- KBS京都：2024年7月7日（日）より毎週日曜日24:00～
- BS日テレ：2024年7月8日（月）より毎週月曜日24:00～
「キン肉マン」完璧超人始祖編
- CBC・TBS系全国28局ネット：2024年7月7日（日）より毎週日曜日23:30～
- BS11：2024年7月12日（金）より毎週金曜日18:30～
- アニマックス：2024年7月27日（土）より毎週土曜日21:00～
「しかのこのこのここしたんたん」
- TOKYO MX：2024年7月7日（日）より毎週日曜日23:30～
- BS日テレ：2024年7月7日（日）より毎週日曜日23:30～
- AT-X：2024年7月11日（木）より毎週木曜日23:30～
- 福島放送：2024年7月9日（火）より毎週火曜日25:20～
- テレビ愛知：2024年7月9日（火）より毎週火曜日25:30～
- 静岡放送：2024年7月9日（火）より毎週火曜日25:55～
- 北海道放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:56～
- テレビせとうち：2024年7月12日（金）より毎週金曜日17:25～
- 長崎文化放送：2024年7月12日（金）より毎週金曜日25:20～
- とちぎテレビ：2024年7月16日（火）より毎週火曜日23:00～
「VTuberなんだが配信切り忘れたら伝説になってた」
- TOKYO MX：2024年7月7日（日）より毎週日曜日24:30～
- KBS京都：2024年7月7日（日）より毎週日曜日24:45～
- サンテレビ：2024年7月7日（日）より毎週日曜日25:00～
- AT-X：2024年7月7日（日）より毎週日曜日23:30～
- BS日テレ：2024年7月9日（火）より毎週火曜日23:30～
「菜なれ花なれ」
- テレ東系6局ネット：2024年7月7日（日）より毎週日曜日23:45～
- BSテレ東：2024年7月8日（月）より毎週月曜日24:30～
- AT-X：2024年7月10日（水）より毎週水曜日21:00～
「異世界ゆるり紀行 ～子育てしながら冒険者します～」
- テレ東：2024年7月7日（日）より毎週日曜火25:50～
- BSテレ東：2024年7月11日（木）より毎週木曜日24:30～
- テレビ愛知：2024年7月11日（木）より毎週木曜火25:30～
- チューリップテレビ：2024年7月11日（木）より毎週木曜日26:26～
- AT-X：2024年7月12日（金）より毎週金曜日20:00～
- テレビユー福島：2024年7月12日（金）より毎週金曜日25:23～
- テレビ北海道：2024年7月12日（金）より毎週金曜日25:43～
- 新潟放送：2024年7月12日（金）より毎週金曜日25:53～
- 熊本放送：2024年7月12日（金）より毎週金曜日26:23～
- 静岡放送：2024年7月13日（土）より毎週土曜日26:13～（初回26:23～）
- 秋田放送：2024年7月16日（火）より毎週火曜日25:24～
- 鹿児島讀賣テレビ：2024年7月18日（木）より毎週木曜日26:07～
- テレビユー山形：2024年7月19日（金）より毎週金曜日25:23～
- IBC岩手放送：2024年8月16日（金）より毎週金曜日25:23～