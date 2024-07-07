硬梨菜・不二涼介原作によるTVアニメ「『シャングリラ・フロンティア』2nd season」が10月13日に放送開始決定。ティザービジュアルとティザーPVが公開された。
ビジュアルはサンラク、アーサー・ペンシルゴン、オイカッツォ、エムル、サイガ-0、サイガ-100、キョージュ、Animaliaを横から捉えたもの。 PVはVRゴーグルを装着した各キャラクターが“神ゲー再開！”と告げるシーンからスタートし、新たなエリアへと突き進むサンラクたちの姿が活写された。
そのほかABEMAとYouTubeのフル☆アニメTVチャンネルほかにて、1st seasonの全話公開が決定。さらにマガポケでは7月8日から15日まで「シャングリラ・フロンティア」の冒頭100話が無料公開される。
TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」2nd season
放送情報
MBS・TBS系全国28局ネット：2024年10月より毎週日曜日17:00～
スタッフ
原作：硬梨菜 / 不二涼介（講談社「週刊少年マガジン」連載）
監督：窪岡俊之
副監督：池下博紀
シリーズ構成・脚本：筆安一幸
キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美
モンスターデザイン：長森佳容 / 大河広行 / 河野絵美 / 有澤寛
プロップデザイン：横山友紀 / 河野絵美 / 片貝文洋
アクション・エフェクトディレクター：酒井智史
メインアニメーター：芳賀亮 / 月田文律 / 西野武志 / 姚江浩 / 新田駿也
アクション作画監督：日浦玲奈 / 星野玲香
総動画監修：髙橋知也
色彩設計：高木雅人
色彩設計補佐：手倉森咲子
美術監督：野辺勇紀（インスパイアード） / 中村朝咲（インスパイアード）
美術アドバイザー：増山修
2Dワークス：田村あず紗
3Dデザイン：Emotional Pictures
撮影監督：山杢光
編集：定松剛
音響監督：藤田亜紀子
音楽：髙田龍一（MONACA） / 広川恵一（MONACA） / 高橋邦幸（MONACA）
アニメーション制作：C2C
キャスト
サンラク / 陽務楽郎：内田雄馬
サイガ-0 / 斎賀玲：和氣あず未
アーサー・ペンシルゴン / 天音永遠：日笠陽子
オイカッツォ / 魚臣慧：小市眞琴
エムル：日高里菜
ヴァイスアッシュ：大塚明夫
サイガ-100：花守ゆみり
Animalia：千本木彩花
オルスロット：山下誠一郎
キョージュ：中田譲治
ビィラック：富田美憂
ピーツ：松田颯水
エルク：安野希世乃
アラミース：峯田大夢
継久理創世：小清水亜美
天地律：名塚佳織
木兎夜枝境：野島健児
遠き日のセツナ：瀬戸麻沙美
墓守のウェザエモン：速水奨
(c)硬梨菜・不二涼介・講談社/「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS