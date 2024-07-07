硬梨菜・不二涼介原作によるTVアニメ「『シャングリラ・フロンティア』2nd season」が10月13日に放送開始決定。ティザービジュアルとティザーPVが公開された。

ビジュアルはサンラク、アーサー・ペンシルゴン、オイカッツォ、エムル、サイガ-0、サイガ-100、キョージュ、Animaliaを横から捉えたもの。 PVはVRゴーグルを装着した各キャラクターが“神ゲー再開！”と告げるシーンからスタートし、新たなエリアへと突き進むサンラクたちの姿が活写された。

そのほかABEMAとYouTubeのフル☆アニメTVチャンネルほかにて、1st seasonの全話公開が決定。さらにマガポケでは7月8日から15日まで「シャングリラ・フロンティア」の冒頭100話が無料公開される。

TVアニメ「シャングリラ・フロンティア」2nd season

放送情報

MBS・TBS系全国28局ネット：2024年10月より毎週日曜日17:00～

スタッフ

原作：硬梨菜 / 不二涼介（講談社「週刊少年マガジン」連載）

監督：窪岡俊之

副監督：池下博紀

シリーズ構成・脚本：筆安一幸

キャラクターデザイン・総作画監督：倉島亜由美

モンスターデザイン：長森佳容 / 大河広行 / 河野絵美 / 有澤寛

プロップデザイン：横山友紀 / 河野絵美 / 片貝文洋

アクション・エフェクトディレクター：酒井智史

メインアニメーター：芳賀亮 / 月田文律 / 西野武志 / 姚江浩 / 新田駿也

アクション作画監督：日浦玲奈 / 星野玲香

総動画監修：髙橋知也

色彩設計：高木雅人

色彩設計補佐：手倉森咲子

美術監督：野辺勇紀（インスパイアード） / 中村朝咲（インスパイアード）

美術アドバイザー：増山修

2Dワークス：田村あず紗

3Dデザイン：Emotional Pictures

撮影監督：山杢光

編集：定松剛

音響監督：藤田亜紀子

音楽：髙田龍一（MONACA） / 広川恵一（MONACA） / 高橋邦幸（MONACA）

アニメーション制作：C2C

キャスト

サンラク / 陽務楽郎：内田雄馬

サイガ-0 / 斎賀玲：和氣あず未

アーサー・ペンシルゴン / 天音永遠：日笠陽子

オイカッツォ / 魚臣慧：小市眞琴

エムル：日高里菜

ヴァイスアッシュ：大塚明夫

サイガ-100：花守ゆみり

Animalia：千本木彩花

オルスロット：山下誠一郎

キョージュ：中田譲治

ビィラック：富田美憂

ピーツ：松田颯水

エルク：安野希世乃

アラミース：峯田大夢

継久理創世：小清水亜美

天地律：名塚佳織

木兎夜枝境：野島健児

遠き日のセツナ：瀬戸麻沙美

墓守のウェザエモン：速水奨

(c)硬梨菜・不二涼介・講談社/「シャングリラ・フロンティア」製作委員会・MBS