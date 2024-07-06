楽天は6日、7月12日（金）～14日（日）楽天モバイルパーク宮城の正面広場において、『からあげまつり』を開催することになったと発表した。
酒蔵から直接仕入れた糀を使用しジューシーで柔らかな唐揚げを提供する「ボンズハウス」や自慢の出汁で漬け込んだ唐揚げが人気の「食匠 なる花」、宮城県仙台市で唯一からあげグランプリR金賞を受賞した「からあげ専門店 侍」といった、『からあげまつり』初出店の3店舗や、からあげグランプリR金賞受賞歴がある名店など、日本唐揚協会の協力のもと8店舗が出店する。
＜『からあげまつり』 概要＞
■開催日
7月12日（金）～14日（日）埼玉西武ライオンズ戦
■開催時間
試合開始3時間前～試合終了30分後まで
※13日（土）は花火大会終了後まで営業予定です
■開催場所
楽天モバイルパーク宮城 正面広場
■協力
日本唐揚協会
■出店店舗情報
・【初出店】ボンズハウス（東京都）
第15回からあげグランプリR東日本味バラエティ部門 金賞受賞
・【初出店】食匠 なる花（群馬県）
第15回からあげグランプリR東日本味バラエティ部門 金賞受賞
・【初出店】からあげ専門店 侍（宮城県）
第15回からあげグランプリR東日本しょうゆダレ部門 金賞受賞
・Uno y Solo（ウノ イ ソロ）（埼玉県）
第13回からあげグランプリR手羽先部門 金賞受賞
・北海道ザンギ神島屋（北海道）
からあげグランプリR東日本味バラエティ部門 ノミネート
・からあげ家 奥州いわい（岩手県）
第15回からあげグランプリR東日本しょうゆダレ部門 最高金賞受賞
・諭吉のからあげ（愛知県）
第14回からあげグランプリR中日本しょうゆダレ部門 金賞受賞
・イスウ（群馬県）
第15回からあげグランプリRチキン南蛮部門 金賞受賞
※直近の受賞歴のみ記載