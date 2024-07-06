TVアニメ「貼りまわれ！こいぬ」第2期ビジュアル (c)うかうか（秋田書店）／貼りまわれ製作委員会

本日7月6日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年夏アニメ作品まとめを公開中。

「貼りまわれ！こいぬ」第2期

  • テレ東：2024年7月6日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内
  • テレビ北海道：2024年7月9日（火）より毎週火曜日17:25～
  • AT-X：2024年7月11日（木）より毎週木曜日22:00～

「『カードファイト!! ヴァンガード Divinez』Season2」

  • テレ東系列6局ネット：2024年7月6日（土）より毎週土曜日8:00～
  • BS日テレ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～

「魔導具師ダリヤはうつむかない」

  • AT-X：2024年7月6日（土）より毎週土曜日21:00～
  • MBS：2024年7月6日（土）より毎週土曜日27:38～（第1話・第2話・第3話27:48～）
  • TOKYO MX：2024年7月7日（日）より毎週日曜日24:00～
  • BS11：2024年7月7日（日）より毎週日曜日24:30～

「モブから始まる探索英雄譚」

  • TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日22:00～
  • BS日テレ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日22:30～
  • AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日23:00～
  • テレビ長崎：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:03～

「天穂のサクナヒメ」

  • テレビ東京系6局ネット：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:00～
  • AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日21:30～
  • 熊本県民テレビ：2024年7月18日（木）より毎週木曜日25:29～

「逃げ上手の若君」

  • TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
  • とちぎテレビ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
  • 群馬テレビ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
  • BS11：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
  • MBS：2024年7月6日（土）より毎週土曜日26:08～（初回26:48～）
  • RKB毎日放送：2024年7月9日（火）より毎週火曜日25:58～
  • 長崎文化放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:18～
  • 宮崎放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:26～
  • 愛媛朝日テレビ：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:50～
  • HTB北海道テレビ：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:55～
  • テレビ新潟：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:59～
  • 中京テレビ：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:59～（初回26:14～）
  • 北陸放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日26:00～
  • 静岡放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日26:15～（初回26:45～）
  • 大分放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日26:25～
  • IBC岩手放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日26:28～
  • テレビユー福島：2024年7月11日（木）より毎週木曜日24:59～
  • 鹿児島放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:20～
  • 琉球朝日放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:20～
  • さくらんぼテレビ：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:25～
  • 東日本放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:31～
  • 信越放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:42～
  • 秋田朝日放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:50～
  • 青森放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:54～
  • RSK山陽放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:55～
  • 広島テレビ：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:59～
  • テレビ山口：2024年7月11日（木）より毎週木曜日26:00～
  • チューリップテレビ：2024年7月12日（金）より毎週金曜日25:53～
  • 熊本放送：2024年7月12日（金）より毎週金曜日25:53～
  • テレビ山梨：2024年7月12日（金）より毎週金曜日26:55～
  • アニマックス：2024年7月27日（土）より毎週土曜日20:30～

「現代誤訳」

  • TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:00～
  • BS11：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:00～
  • テレビ北海道：2024年7月9日（火）より毎週火曜日26:05～

「エルフさんは痩せられない。」

  • TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～
  • BS11：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～
  • AT-X：2024年7月8日（月）より毎週月曜日23:30～

「小市民シリーズ」

  • テレビ朝日系全国24局ネット：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～（初回25:40～）
  • BS朝日：2024年7月13日（土）より毎週土曜日25:00～
  • CSテレ朝チャンネル1：2024年8月4日（日）より毎週日曜日21:00～