本日7月6日（土）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年夏アニメ作品まとめを公開中。
「貼りまわれ！こいぬ」第2期
- テレ東：2024年7月6日（土）より毎週土曜日7:00～「イニミニマニモ」内
- テレビ北海道：2024年7月9日（火）より毎週火曜日17:25～
- AT-X：2024年7月11日（木）より毎週木曜日22:00～
「『カードファイト!! ヴァンガード Divinez』Season2」
- テレ東系列6局ネット：2024年7月6日（土）より毎週土曜日8:00～
- BS日テレ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
「魔導具師ダリヤはうつむかない」
- AT-X：2024年7月6日（土）より毎週土曜日21:00～
- MBS：2024年7月6日（土）より毎週土曜日27:38～（第1話・第2話・第3話27:48～）
- TOKYO MX：2024年7月7日（日）より毎週日曜日24:00～
- BS11：2024年7月7日（日）より毎週日曜日24:30～
「モブから始まる探索英雄譚」
- TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日22:00～
- BS日テレ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日22:30～
- AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日23:00～
- テレビ長崎：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:03～
「天穂のサクナヒメ」
- テレビ東京系6局ネット：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:00～
- AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日21:30～
- 熊本県民テレビ：2024年7月18日（木）より毎週木曜日25:29～
「逃げ上手の若君」
- TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
- とちぎテレビ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
- 群馬テレビ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
- BS11：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
- MBS：2024年7月6日（土）より毎週土曜日26:08～（初回26:48～）
- RKB毎日放送：2024年7月9日（火）より毎週火曜日25:58～
- 長崎文化放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:18～
- 宮崎放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:26～
- 愛媛朝日テレビ：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:50～
- HTB北海道テレビ：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:55～
- テレビ新潟：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:59～
- 中京テレビ：2024年7月10日（水）より毎週水曜日25:59～（初回26:14～）
- 北陸放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日26:00～
- 静岡放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日26:15～（初回26:45～）
- 大分放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日26:25～
- IBC岩手放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日26:28～
- テレビユー福島：2024年7月11日（木）より毎週木曜日24:59～
- 鹿児島放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:20～
- 琉球朝日放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:20～
- さくらんぼテレビ：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:25～
- 東日本放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:31～
- 信越放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:42～
- 秋田朝日放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:50～
- 青森放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:54～
- RSK山陽放送：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:55～
- 広島テレビ：2024年7月11日（木）より毎週木曜日25:59～
- テレビ山口：2024年7月11日（木）より毎週木曜日26:00～
- チューリップテレビ：2024年7月12日（金）より毎週金曜日25:53～
- 熊本放送：2024年7月12日（金）より毎週金曜日25:53～
- テレビ山梨：2024年7月12日（金）より毎週金曜日26:55～
- アニマックス：2024年7月27日（土）より毎週土曜日20:30～
「現代誤訳」
- TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:00～
- BS11：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:00～
- テレビ北海道：2024年7月9日（火）より毎週火曜日26:05～
「エルフさんは痩せられない。」
- TOKYO MX：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～
- BS11：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～
- AT-X：2024年7月8日（月）より毎週月曜日23:30～
「小市民シリーズ」
- テレビ朝日系全国24局ネット：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:30～（初回25:40～）
- BS朝日：2024年7月13日（土）より毎週土曜日25:00～
- CSテレ朝チャンネル1：2024年8月4日（日）より毎週日曜日21:00～