■準々決勝
会場：シュトゥットガルト・アレーナ／7月6日（土）1時00分キックオフ※日本時間
UEFA（欧州サッカー連盟）は5日、EURO2024・準々決勝に臨むスペイン代表およびドイツ代表のスターティングメンバーを発表した。
今大会のスペイン代表は、イタリア代表、クロアチア代表、アルバニア代表と同居した“死の組”のグループBを3戦全勝で首位通過。5得点無失点と安定した成績を残して、決勝トーナメントへ進むと、6月30日に行われた決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のジョージア代表戦では、オウンゴールで大会初失点を喫したものの、その後4ゴールを奪って4－1と逆転勝利。2大会連続のベスト8入りを果たしていた。
一方、開催国のドイツ代表は、オープニングマッチでスコットランド代表を5－1で粉砕したのを皮切りに、ハンガリー代表を2－0で破って一番乗りで決勝トーナメント進出を決める。最終節のスイス代表戦は1－1のドローで終えたが、無敗でグループステージを終えた。6月29日に行われたデンマーク代表とのラウンド16では、カイ・ハフェルツのPKとジャマル・ムシアラのゴールにより2－0で完勝。自国開催のEUROで、2大会ぶりの準々決勝へ進んだ。
今大会でも特に秀でたパフォーマンスを見せる両チーム。スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、開催国との一戦に向けて、ジョージア代表戦と全く同じ11名をスターティングメンバーにチョイス。好調をキープするファビアン・ルイス、ラミン・ヤマル、ニコ・ウィリアムズらが先発に名を連ねた。
一方、ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は、デンマーク代表戦からスターティングメンバー2名を変更。出場停止から戻ってきたヨナタン・ターが最終ラインに入っただけでなく、トニ・クロースの相方として、エムレ・ジャンを今大会初の先発に抜擢した。
試合はドイツ・シュトゥットガルトの『シュトゥットガルト・アレーナ』にて、日本時間で7月6日の1時00分（7月5日の25時00分）キックオフ予定。試合の模様は『ABEMA』および『WOWOW』にて配信される。
両チームのメンバーは下記の通り。◆＜スペイン代表・スターティングメンバー＞
布陣予想：4－3－3
▼GK
23 ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
▼DF
2 ダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）
3 ロビン・ル・ノルマン（レアル・ソシエダ）
14 アイメリク・ラポルテ（アル・ナスル／サウジアラビア）
24 マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）
▼MF
16 ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
8 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
20 ペドリ（バルセロナ）
▼FW
19 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
7 アルバロ・モラタ（アトレティコ・マドリード）
17 ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
▽GK
1 ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
13 アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）
▽DF
4 ナチョ・フェルナンデス（レアル・マドリード）
5 ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）
12 アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）
▽MF
6 ミケル・メリーノ（レアル・ソシエダ）
15 アレックス・バエナ（ビジャレアル）
18 マルティン・スビメンディ（レアル・ソシエダ）
21 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
▽FW
9 ホセル（レアル・マドリード）
10 ダニ・オルモ（ライプツィヒ／ドイツ）
11 フェラン・トーレス（バルセロナ）
22 ヘスス・ナバス（セビージャ）
25 フェルミン・ロペス（バルセロナ）
26 アジョセ・ペレス（ベティス）
布陣予想：4－2－3－1
▼GK
1 マヌエル・ノイアー（バイエルン）
▼DF
6 ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
2 アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード/スペイン）
4 ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）
3 ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
▼MF
25 エムレ・ジャン（ドルトムント）
8 トニ・クロース（レアル・マドリード／スペイン）
10 ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
21 イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）
19 レロイ・サネ（バイエルン）
▼FW
7 カイ・ハフェルツ（アーセナル／イングランド）
▽GK
12 オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
22 マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ/スペイン）
▽DF
15 ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
16 ヴァルデマール・アントン（シュトゥットガルト）
18 マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）
20 ベンヤミン・ヘンリヒス（ライプツィヒ）
24 ロビン・コッホ（フランクフルト）
▽MF
5 パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
11 クリス・ヒューリッヒ（シュトゥットガルト）
17 フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン）
23 ロベルト・アンドリッヒ（レヴァークーゼン）
▽FW
9 ニクラス・フュルクルク（ドルトムント）
13 トーマス・ミュラー（バイエルン）
14 マクシミリアン・バイアー（ホッフェンハイム）
26 デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）
※所属クラブは2023－24シーズン終了時点のもの／選手ポジションはUEFA公式の表記