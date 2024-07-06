若きヤマル（左）とベテランのクロース（右）。勝利へ導くのはどちらか [写真]＝Getty Images
◆EURO2024

■準々決勝
会場：シュトゥットガルト・アレーナ／7月6日（土）1時00分キックオフ※日本時間

　UEFA（欧州サッカー連盟）は5日、EURO2024・準々決勝に臨むスペイン代表およびドイツ代表のスターティングメンバーを発表した。

　今大会のスペイン代表は、イタリア代表、クロアチア代表、アルバニア代表と同居した“死の組”のグループBを3戦全勝で首位通過。5得点無失点と安定した成績を残して、決勝トーナメントへ進むと、6月30日に行われた決勝トーナメント1回戦（ラウンド16）のジョージア代表戦では、オウンゴールで大会初失点を喫したものの、その後4ゴールを奪って4－1と逆転勝利。2大会連続のベスト8入りを果たしていた。

　一方、開催国のドイツ代表は、オープニングマッチでスコットランド代表を5－1で粉砕したのを皮切りに、ハンガリー代表を2－0で破って一番乗りで決勝トーナメント進出を決める。最終節のスイス代表戦は1－1のドローで終えたが、無敗でグループステージを終えた。6月29日に行われたデンマーク代表とのラウンド16では、カイ・ハフェルツのPKとジャマル・ムシアラのゴールにより2－0で完勝。自国開催のEUROで、2大会ぶりの準々決勝へ進んだ。

　今大会でも特に秀でたパフォーマンスを見せる両チーム。スペイン代表を率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督は、開催国との一戦に向けて、ジョージア代表戦と全く同じ11名をスターティングメンバーにチョイス。好調をキープするファビアン・ルイス、ラミン・ヤマル、ニコ・ウィリアムズらが先発に名を連ねた。

　一方、ドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督は、デンマーク代表戦からスターティングメンバー2名を変更。出場停止から戻ってきたヨナタン・ターが最終ラインに入っただけでなく、トニ・クロースの相方として、エムレ・ジャンを今大会初の先発に抜擢した。

　試合はドイツ・シュトゥットガルトの『シュトゥットガルト・アレーナ』にて、日本時間で7月6日の1時00分（7月5日の25時00分）キックオフ予定。試合の模様は『ABEMA』および『WOWOW』にて配信される。

　両チームのメンバーは下記の通り。

◆＜スペイン代表・スターティングメンバー＞

布陣予想：4－3－3
▼GK
23　ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
▼DF
2　ダニエル・カルバハル（レアル・マドリード）
3　ロビン・ル・ノルマン（レアル・ソシエダ）
14　アイメリク・ラポルテ（アル・ナスル／サウジアラビア）
24　マルク・ククレジャ（チェルシー／イングランド）
▼MF
16　ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
8　ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
20　ペドリ（バルセロナ）
▼FW
19　ラミン・ヤマル（バルセロナ）
7　アルバロ・モラタ（アトレティコ・マドリード）
17　ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）

◆＜スペイン代表・控えメンバー＞

▽GK
1　ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
13　アレハンドロ・レミロ（レアル・ソシエダ）
▽DF
4　ナチョ・フェルナンデス（レアル・マドリード）
5　ダニエル・ビビアン（アスレティック・ビルバオ）
12　アレハンドロ・グリマルド（レヴァークーゼン／ドイツ）
▽MF
6　ミケル・メリーノ（レアル・ソシエダ）
15　アレックス・バエナ（ビジャレアル）
18　マルティン・スビメンディ（レアル・ソシエダ）
21　ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
▽FW
9　ホセル（レアル・マドリード）
10　ダニ・オルモ（ライプツィヒ／ドイツ）
11　フェラン・トーレス（バルセロナ）
22　ヘスス・ナバス（セビージャ）
25　フェルミン・ロペス（バルセロナ）
26　アジョセ・ペレス（ベティス）

◆＜ドイツ代表・スターティングメンバー＞

布陣予想：4－2－3－1
▼GK
1　マヌエル・ノイアー（バイエルン）
▼DF
6　ジョシュア・キミッヒ（バイエルン）
2　アントニオ・リュディガー（レアル・マドリード/スペイン）
4　ヨナタン・ター（レヴァークーゼン）
3　ダヴィド・ラウム（ライプツィヒ）
▼MF
25　エムレ・ジャン（ドルトムント）
8　トニ・クロース（レアル・マドリード／スペイン）
10　ジャマル・ムシアラ（バイエルン）
21　イルカイ・ギュンドアン（バルセロナ／スペイン）
19　レロイ・サネ（バイエルン）
▼FW
7　カイ・ハフェルツ（アーセナル／イングランド）

◆＜ドイツ代表・控えメンバー＞

▽GK
12　オリヴァー・バウマン（ホッフェンハイム）
22　マルク・アンドレ・テア・シュテーゲン（バルセロナ/スペイン）
▽DF
15　ニコ・シュロッターベック（ドルトムント）
16　ヴァルデマール・アントン（シュトゥットガルト）
18　マクシミリアン・ミッテルシュテット（シュトゥットガルト）
20　ベンヤミン・ヘンリヒス（ライプツィヒ）
24　ロビン・コッホ（フランクフルト）
▽MF
5　パスカル・グロス（ブライトン／イングランド）
11　クリス・ヒューリッヒ（シュトゥットガルト）
17　フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン）
23　ロベルト・アンドリッヒ（レヴァークーゼン）
▽FW
9　ニクラス・フュルクルク（ドルトムント）
13　トーマス・ミュラー（バイエルン）
14　マクシミリアン・バイアー（ホッフェンハイム）
26　デニズ・ウンダヴ（シュトゥットガルト）
※所属クラブは2023－24シーズン終了時点のもの／選手ポジションはUEFA公式の表記

【ハイライト動画】両チームのラウンド16振り返りはこちらから！