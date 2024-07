乃木坂46井上和「未来の自分を過信しすぎずに頑張りなさい！」“やる気が出ない”ときに思い出す言葉とは？

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。7月2日(火)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。やる気を出すコツや、リアルミート&グリート(個別トーク会)について語りました。<リスナーからのメッセージ>「自分は高校3年生で受験生なのですが、なかなかやる気が出ず勉強に本腰が入りません。和先生は、やる気が出ないときにどんなことをしていますか? ちゃんと受験に合格して和先生に会いに行きたいです」(17歳)井上:受験生って大変だ。でもわかる! 私の生活の中心は結構“めんどくさい”でできあがっているんですよ(苦笑)。“めんどくさいから後回しにしようかな~”って思うことも結構あります。でも、これは小さい頃からすごく言われてきた言葉なんですけど、それは「5分後の自分も、1時間後の自分も、明日の自分も、今のあなたと変わらないのよ」です。(面倒なことを)後に回しても、未来の自分が頑張ってくれることなんてわからないんだから「未来の自分を過信しすぎずに頑張りなさい!」って。大きくなってから“まさに、この言葉の通りだな”って思うことが多くなりました。受験は大変だと思うし、頑張ってほしいけど気持ちはめっちゃわかる! でも、今の自分が頑張ってあげて! 未来で頑張らなかったことを後悔するより、今やったほうが絶対に(いいから)! 心の平和を第一に考えましょう。頑張ってくださいね! そして、いつか会えることを楽しみにしています!「5 月に誕生日を迎えて 19 歳になりました! 和先生と同い年で、まじで好きです! リアルミーグリで会いたいのですが、緊張してなかなか行けません。どうしたらいいかな?」(19歳)井上:同い年ということで、ところどころタメ口が入っていますね(笑)。それがうれしい! リアルミーグリは私もめっちゃ緊張しますよ! 緊張するし“楽しんでもらえているかな?”っていう気持ちのなかでやっているんだけど、私としては“来てくれてありがとう!”って気持ちでいっぱいというか、顔が見られるだけでうれしい!(ファンも)いろんな方がいらっしゃるんですよ。緊張しすぎて泣いちゃう方もいたり、たくさんお話をしてくださる方もいれば、「私の話を聞きたい!」っていう方もいっぱいいます。だから、あまり気にせずに来てくださったらうれしいなと思いますし、私のファンの皆さんも温かい方がいっぱいだと思うので、ぜひ来てください! 待っています!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/