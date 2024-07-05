仲間りょう原作によるドラマ「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」の第1話が、本日7月5日よりWOWOWオンデマンドおよびWOWOWの公式YouTubeチャンネルで無料配信されている。
杉野遥亮が主演を務め、7月12日にWOWOWで放送・配信開始される「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」。各話放送後、TVerとFODで見逃し配信が行われる。WOWOWオンデマンドでは、第1話放送後に全10話を一挙配信。配信情報と併せ、場面写真やメイキング風景、オフショットも到着した。
「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」はグダグダに生きるダメな武士・磯兵衛を、浮世絵風の画風で描くギャグマンガ。2013年から2017年まで週刊少年ジャンプ（集英社）で連載され、2013年にはFlashアニメ化、2015年にはショートアニメ化、さらに2016年にはミュージカル舞台化もされた。
連続ドラマW-30「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」（全10話）
放送・配信日時：2024年7月12日（金）より毎週金曜日23:00～
放送・配信局：WOWOWプライム、WOWOW 4K、WOWOWオンデマンド
スタッフ
原作：仲間りょう「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」（集英社 ジャンプ コミックス刊）
脚本・監督：細川徹
音楽：平沢敦士
プロデューサー：植田春菜、小高史織、加藤康介、森井敦
制作プロダクション：東映京都撮影所
企画協力：ワタナベエンターテインメント
製作著作：WOWOW
キャスト
磯部磯兵衛：杉野遥亮
中島襄：鈴木福
看板娘：長濱ねる
志賀大八：マキタスポーツ
平賀源内：津田寛治
宮本武蔵：三宅弘城
母上：檀れい
先生：綾田俊樹
かっこいい磯兵衛：新木宏典
時代劇磯兵衛：徳重聡
大人になった磯兵衛？：眞島秀和
ナニガシ：秋山竜次（ロバート）
ナレーション / 完徹磯兵衛：平泉成
※小高史織の高ははしごだかが正式表記。
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