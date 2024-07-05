仲間りょう原作によるドラマ「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」の第1話が、本日7月5日よりWOWOWオンデマンドおよびWOWOWの公式YouTubeチャンネルで無料配信されている。

杉野遥亮が主演を務め、7月12日にWOWOWで放送・配信開始される「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」。各話放送後、TVerとFODで見逃し配信が行われる。WOWOWオンデマンドでは、第1話放送後に全10話を一挙配信。配信情報と併せ、場面写真やメイキング風景、オフショットも到着した。

「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」はグダグダに生きるダメな武士・磯兵衛を、浮世絵風の画風で描くギャグマンガ。2013年から2017年まで週刊少年ジャンプ（集英社）で連載され、2013年にはFlashアニメ化、2015年にはショートアニメ化、さらに2016年にはミュージカル舞台化もされた。

連続ドラマW-30「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」（全10話）

放送・配信日時：2024年7月12日（金）より毎週金曜日23:00～

放送・配信局：WOWOWプライム、WOWOW 4K、WOWOWオンデマンド

スタッフ

原作：仲間りょう「磯部磯兵衛物語～浮世はつらいよ～」（集英社 ジャンプ コミックス刊）

脚本・監督：細川徹

音楽：平沢敦士

プロデューサー：植田春菜、小高史織、加藤康介、森井敦

制作プロダクション：東映京都撮影所

企画協力：ワタナベエンターテインメント

製作著作：WOWOW

キャスト

磯部磯兵衛：杉野遥亮

中島襄：鈴木福

看板娘：長濱ねる

志賀大八：マキタスポーツ

平賀源内：津田寛治

宮本武蔵：三宅弘城

母上：檀れい

先生：綾田俊樹

かっこいい磯兵衛：新木宏典

時代劇磯兵衛：徳重聡

大人になった磯兵衛？：眞島秀和

ナニガシ：秋山竜次（ロバート）

ナレーション / 完徹磯兵衛：平泉成

※小高史織の高ははしごだかが正式表記。

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