「ツタロックDIG LIVE Vol.15」タイムテーブル発表、トリはオレンジスパイニクラブ

2024年8月7日（水）、Spotify O-EASTにて開催される「ツタロックDIG LIVE Vol.15」のタイムテーブルが発表された。

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本イベントには、Atomic Skipper、オレンジスパイニクラブ、カネヨリマサル、cherie、ジ・エンプティ、シンガーズハイ、チョーキューメイ、プッシュプルポット、Blue Mash、Laughing Hick、レトロマイガール!!が出演する。

7月6日10：00よりチケット一般発売が開始される。

＜ライブ情報＞

ツタロックDIG LIVE Vol.15

2024年8月7日（水）Spotify O-EAST

料金：4900円（全自由・入場整理番号付・ドリンク別・税込）

開場/開演/終演：12:30/13:30/20:40 ※変更可能性あり

出演：Atomic Skipper/オレンジスパイニクラブ/カネヨリマサル/cherie/ジ・エンプティ/シンガーズハイ/チョーキューメイ/プッシュプルポット/Blue Mash/Laughing Hick/レトロマイガール!!

主催・企画：CCCミュージックラボ（株）

制作：株式会社シブヤテレビジョン

協力：Rolling Stone Japan

問い合わせ：03-5458-4681 (Spotify O-EAST)

チケット一般発売【7月6日10時～】

●イープラス

専用URL：https://eplus.jp/tsutarock/

●ローソンチケット

専用URL：https://l-tike.com/order/?gLcode=71724

Lコード：71724

●チケットぴあ

専用URL：https://w.pia.jp/t/tsutarockdig15/

Pコード：275624

公式HP：https://cccmusiclab.com/tsutarockdig15

X：https://twitter.com/tsutarocklive　@tsutarocklive

Instagram：https://www.instagram.com/tsuta_rock_live_official/