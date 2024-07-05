7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の登竜門ステージ「ROOKIE A GO-GO」に出演者するアーティスト15組が発表された。
7月26日にはQoodow、Baja、カブトムシ、Peterparker69、SATOH、27日にはNikoん、hobnob、HOME、Salmon Pink、ANORAK!、28日には眞名子新、kurayamisaka、TORO、Black petrol、天国注射が「ROOKIE A GO-GO」に出演。魔将軍チャッキー（JADE FOREST COMPANY）がMCを務める。
これで全12ステージ総勢216組の出演アーティストが決定。イベントのオフィシャルサイトではタイムテーブルが公開されており、「ROOKIE A GO-GO」出演者15組の音源も試聴できる。
「FUJI ROCK FESTIVAL '24」ROOKIE A GO-GO
2024年7月26日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Qoodow / Baja / カブトムシ / Peterparker69 / SATOH
2024年7月27日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Nikoん / hobnob / HOME / Salmon Pink / ANORAK!
2024年7月28日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
眞名子新 / kurayamisaka / TORO / Black petrol / 天国注射