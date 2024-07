本日7月5日に東京・ダイバーシティ東京 プラザ フェスティバル広場で開催された「名探偵コナンランド」の開催記念オープニングイベントに倉木麻衣、江戸川コナン、毛利蘭、服部平次、安室透、赤井秀一、灰原哀、怪盗キッドが出演した。

灼熱のお台場

今年で3回目の開催となる「名探偵コナンランド」は、“遊び”と“学び”をテーマに「名探偵コナン」のガチャ、くじ、UFOキャッチャー、プリクラなどが展開されるイベント。初夏の太陽が照り付けたオープニングステージには、およそ1000人のファンが集結した。

「たった1つの真実見抜く、見た目は子供、頭脳は大人。その名は、名探偵コナン!」というおなじみのセリフを合図に、ステージにコナンが登場。観客と一緒に「倉木麻衣さーん!」と声を上げる。大きな拍手に包まれながら倉木が姿を現すと、コナンから「麻衣さん、デビュー25周年おめでとうございます!」と祝辞が贈られた。倉木は「名探偵コナン」について「一緒に育ってきたファミリーみたいな存在です。私たちに大切なことを教えてくれて、気付かせてくれて」とコメント。コナンは頭をかいて照れる仕草を見せた。

「皆さんお水を飲まれながら、熱中症対策をしながら、楽しんでもらえたら」と語り、スタンドにマイクをセットする倉木。「Secret of my heart」のイントロが流れると会場の空気は一変し、彼女の美しいビブラートが涼しげに響き渡っていく。映画「名探偵コナン から紅の恋歌」の主題歌「渡月橋 ~君 想ふ~」では、はらはらと花びらが散るかのようなダンスが披露された。

コナンファミリー大集合

「ギリギリでも諦めずに問題を解決していくコナンくんにパワーをもらって作った曲」と倉木が紹介したのは「Y☺︎u & I」。2人の女性ダンサーが呼び込まれ、サビの振付・ギリギリダンスが観客に教授される。楽曲がスタートすると倉木は透き通るような歌声を届け、サビではダンサー、観客と一緒になって踊った。さらに曲終わりでステージにコナン、蘭、平次、哀が登場。会場のファンが歓声を上げる中、倉木を含めた5人はギリギリダンスを披露。TikTok用の動画撮影が行われた。

倉木が「お姉さんキュンキュンしちゃうよ! こんなかわいいコナンくんと、蘭ちゃんと、哀ちゃんと、平次くんに囲まれて、歌をお届けできるなんて!」と笑みを浮かべると、その幸せそうな様子に大きな拍手が巻き起こる。ここで安室、赤井、怪盗キッドも加わり、総勢8人で映画「名探偵コナン 天国へのカウントダウン」の主題歌「always」をパフォーマンス。倉木の美しいファルセットがお台場の青空に高らかに響いた。

セットリスト

倉木麻衣「名探偵コナンランド」開催記念オープニングイベント

01. Secret of my heart

02. 渡月橋 ~君 想ふ~

03. Y☺︎u & I

04. always