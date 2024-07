アイドルイベント「ぐんまちゃんアイドルフェスティバル」が10月6日に群馬・群馬県庁県民広場および群馬会館ほか周辺で開催される。

「ぐんまちゃんアイドルフェスティバル」は群馬県の宣伝部長であるご当地キャラクター・ぐんまちゃんが、群馬県庁にアイドルを招待するアイドルフェス。イベントを通して群馬県の魅力をPRすることが目的だ。

出演者第1弾として、群馬県出身者がメンバーにいるiLiFE!、バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI、THE ORCHESTRA TOKYO、UtaGe!、chuLaや、群馬県出身の木村ミサがプロデュースするKAWAII LAB.所属のCANDY TUNE、SWEET STEADY、ご当地キャラ好きで、ぐんまちゃんのイベントで何度もMCを務めたことがある寺嶋由芙らの参加が発表された。さらにかすみ草とステラ、Devil ANTHEM.、NEO JAPONISM、FES☆TIVEといったアイドルシーンの最前線で活躍するグループも出演する。

Ticket Villageでは本日7月5日18:00から8月5日23:59までチケットの先行抽選予約を受け付ける。

ぐんまちゃんアイドルフェスティバル

2024年10月6日(日)群馬県 群馬県庁県民広場および群馬会館ほか周辺

<出演者>

iLiFE! / UtaGe! / かすみ草とステラ / CANDY TUNE / SWEET STEADY / THE ORCHESTRA TOKYO / chuLa / Devil ANTHEM. / 寺嶋由芙 / NEO JAPONISM / バンドじゃないもん!MAXX NAKAYOSHI / FES☆TIVE / and more