今年1月にメジャーデビュー10周年を迎えたDa-iCEが、7月8日にニューシングル「Story」を配信し、10月2日にニューアルバム「MUSi-aM」をリリースすることを発表した。

「Story」は7月7日よりテレビ東京系で放送されるアニメ「FAIRY TAIL 100年クエスト」のオープニングテーマ曲。“真の絆”がテーマの疾走感あふれるロックナンバーで、メンバーの和田颯が作詞作曲を手がけている。カップリングには工藤大輝が作詞作曲した「イミテーション」が収録される。

アルバム「MUSi-aM」は“博物館”という意味の通り、Da-iCEが歩んできた10年の歴史を詰め込んだ作品になる予定。先行配信される「Story」をはじめ、TBS系で放送されたドラマ「くるり~誰が私と恋をした?~」の主題歌「I wonder」、アニメ「テイコウペンギン」オープニングテーマ「A2Z」などが収められる。

アルバムはファンクラブ会員限定販売のネームプレート付き豪華盤、初回生産限定豪華盤、CD+2Blu-ray盤、CD+2DVD盤、CD盤といった全7形態で発売。各豪華盤に付属するBlu-ray / DVDには「COUNT DOWN JAPAN 23/24」「JAPAN JAM 2024」に出演したときのライブ映像や、2023年にインドネシア・ジャカルタで行われたイベント「ジャカルタ日本祭り2023」出演時に密着したVlogが収録され、メンバーによる美術館の音声ガイド風な楽曲解説も楽しめる。また通常盤のBlu-ray / DVDには今年1月に東京・日本武道館で行われた10周年記念ワンマンライブの映像が収録される。

さらにDa-iCEは2025年1月15、16、17日の3日間にわたり神奈川・Kアリーナ横浜でワンマンライブ「Da-iCE DAY2025」を開催することも決定。メジャーデビュー記念日の1月15日とグループ結成記念日の17日は「LIVE DAY」、16日はトーク&ゲームをする「a-i contact DAY」といった異なる内容で行われる。

Da-iCE「MUSi-aM」収録内容

CD

・ナイモノネダリ

・A2Z

・I wonder

・Story

・イミテーション

ほか

ネームプレート付き豪華盤、初回生産限定豪華盤 Blu-ray / DVD

・Da-iCE 10th Anniversary LIVE (2024.01.15 at 日本武道館)

・COUNT DOWN JAPAN 23/24 -Da-iCE-

・JAPAN JAM 2024 -Da-iCE-

・【Vlog】Da-iCE in Jakarta

Blu-ray / DVD

・Da-iCE 10th Anniversary LIVE(2024.01.15 at 日本武道館)

Da-iCE DAY2025

2025年1月15日(水)神奈川県 Kアリーナ横浜

2025年1月16日(木)神奈川県 Kアリーナ横浜

2025年1月17日(金)神奈川県 Kアリーナ横浜