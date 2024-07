メディアミックスプロジェクト「BanG Dream!(バンドリ!)」に登場するバンド・MyGO!!!!!と、TVアニメ「ガールズバンドクライ」に登場する劇中バンド「トゲナシトゲアリ」の対バンライブが、2025年1月12日に東京・TOKYO DOME CITY HALLにて開催されることが決定した。

アニメに出演するキャスト自らが演奏・歌唱を務めるという共通点を持つ両バンド。羊宮妃那、立石凛、青木陽菜、小日向美香、林鼓子からなるMyGO!!!!!は、2022年4月に活動を開始し、2023年6月からはTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」が放送された。単独ライブを重ね、「Animelo Summer Live」といった大型イベントへの出演も果たしている。また今秋には、同作の再編集劇場版となる「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 前編 : 春の陽だまり、迷い猫」「BanG Dream! It's MyGO!!!!! 後編 : うたう、僕らになれるうた & FILM LIVE」が公開予定だ。

トゲナシトゲアリは理名、夕莉、美怜、凪都、朱李からなる5ピースバンド。メンバーは2021年6月より開催されたオーディション「Girl's Rock Audition」にて選出され、4月から放送されたTVアニメ「ガールズバンドクライ」劇中バンドと連動し、声優に初挑戦すると同時に、リアルなバンド活動を展開している。アニメ放送前からCDリリース、ワンマンライブ開催など活動を重ね、9月には「BAYCAMP 2024」への出演も決定している。

チケット最速先行抽選申込の受け付けは、9月25日10時にスタート。9月25日に発売される「Poppin'Party×MyGO!!!!! 合同ライブ『Divide/Unite』Blu-ray」完全生産限定版・通常版、「TVアニメ『ガールズバンドクライ』Vol.4<豪華限定版>」のBlu-ray、DVDに申込券が封入される。

なお対バンライブ「“MyGO!!!!!×トゲナシトゲアリ『Avoid Note』」の開催は、本日7月5日にYouTubeのバンドリちゃんねる☆、ガールズバンドクライ公式YouTubeチャンネルにてそれぞれ実施された生配信にて発表されたもの。記者会見の模様は、YouTubeにてアーカイブ配信されている。

「“MyGO!!!!!×トゲナシトゲアリ『Avoid Note』」

日程:2025年1月12日(日)開場17:00 / 開演18:00

会場:東京都 TOKYO DOME CITY HALL

出演:MyGO!!!!!、トゲナシトゲアリ

(c)BanG Dream! Project (c)東映アニメーション