板垣巴留原作によるアニメ「BEASTARS FINAL SEASON」Part1が2024年12月に配信開始予定であることが発表された。
Netflixにて分割2クールで配信される「BEASTARS FINAL SEASON」。メインビジュアルも公開され、表社会と裏市が交わる場所に佇むレゴシと、そんなレゴシを真剣な眼差しで見つめる新キャラクターたちの姿が描かれている。
「BEASTARS FINAL SEASON」は週刊少年チャンピオン（秋田書店）で連載された「BEASTARS」を原作とするアニメの最終章。二足歩行の肉食動物と草食動物が共生する世界を舞台とした“動物版ヒューマンドラマ”で、TVアニメ第1期は2019年10月から、第2期は2021年1月からオンエアされた。
アニメ「BEASTARS FINAL SEASON」
分割2クールにてNetflix独占配信、Part1は2024年12月配信予定
スタッフ
原作：板垣巴留「BEASTARS」（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）
監督：松見真一
脚本：樋口七海
制作：オレンジ
キャラクターデザイン：大津直、乘田拓茂
VFX アートディレクター：船田純平
CG ディレクター：太田光希
美術監督：池田真依子
美術設定：多田周平
色彩設計：橋本賢
撮影監督：富崎杏奈
編集：植松淳一
音楽：神前暁（MONACA）
キャスト
レゴシ：小林親弘
ハル：千本木彩花
ルイ：小野友樹
(c)板垣巴留（秋田書店）／ 東宝