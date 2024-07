乃木坂46「嘘でしょ!?」清宮レイが明かした「乃木坂46 4期生お見立て会」裏話にビックリ!?

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。6月27日(木)の放送では、ゲストに乃木坂46の4期生メンバー・清宮レイさんが登場。「乃木坂46 4期生お見立て会」や「乃木坂工事中」(テレビ東京)に4期生が初登場した回のエピソードを語りました。賀喜:最近、日本武道館でやった「乃木坂46 4期生お見立て会」を観たの!清宮:やりましたね~!賀喜:そのときのレイちゃんの自己紹介が、器械体操をやりながら「好きな食べ物はホルモン! 歌うのはちょっと苦手!」って言っていて(笑)。清宮:(笑)。賀喜:自己紹介を久しぶりに見て「超かわいい!」って(笑)。清宮:実は、あのときのニットのトップスって(早川)聖来から借りた物だったのね。しかも、そのまま借りっぱなしに……(苦笑)。賀喜:嘘でしょ!?清宮:聖来がわりとお気に入りで着ていたトップスだったんだけど、まだ返せてなくて……私は事前にカーディガンを持って行ったんだけど、私がいろんな技をするから(カーディガンだと)顔にかかっちゃって。賀喜:そういうことか!清宮:そして、2019年には「乃木坂工事中」に初めて出演しました。賀喜:その回はみんなで一緒に観たよね。清宮:観た! そのときも叫びすぎて……。賀喜:叫んでた!清宮:なんだか恥ずかしすぎて、画面に映っている自分が許せなくて。賀喜:(笑)。テレビに出ることが初めてだったから……。清宮:画面に映る自分に向かって「うるさい! うるさい! うるさい!!」って、そのときの私が一番うるさいのに(笑)。そんなことがありましたね~。――その後も2019年におこなわれた4期生初公演「3人のプリンシパル」の話などで盛り上がっていると、授業終了の時間に……。賀喜:今日は、卒業を控えたレイちゃんを呼んで2人で思い出を振り返ってきたんですけど……もうまったく時間がたりなかった(笑)!清宮:まだ1年目ですよ(笑)!? これ……私、乃木坂46に5年半いたので、あと5週は必要かもしれないですね(苦笑)。賀喜:1年で1日使っちゃう(笑)。せっかくだから今回だけでは全然たりなかったので、次回もレイちゃんとともに授業をお届けします!清宮:よろしくお願いします!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/