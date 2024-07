INIの新曲「Break of Dawn」が、11月8日公開の映画「あたしの!」の主題歌に決定。映画のポスタービジュアルも公開された。

木村柾哉(INI)と渡邉美穂がダブル主演を務める「あたしの!」は、幸田もも子による同名マンガを原作とする映画。素直過ぎる性格で嘘がつけない関川あこ子と、その親友の谷口充希、留年により2人と同じ学年になる年上の先輩・御共直己の恋の物語が描かれる。出演者には、あこ子を演じる渡邉、直己を演じる木村のほか、充希役の齊藤なぎさ、直己の親友・成田葵央役の山中柔太朗(M!LK)がラインナップされている。

「Break of Dawn」は映画のために書き下ろされた楽曲。この曲について、INIは「疾走感のあるシンセの中『This is The Love』とストレートに、人との繋がりの素晴らしさを歌った、人間愛溢れるポップソング」と形容し、「楽曲名は“夜明け”という意味があります。どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思います」とコメントを寄せている。

YouTubeでは、「Break of Dawn」が流れる予告映像が公開された。予告映像では、木村の「ごめん、彼女作る気ないから」と笑顔で告白を断ったり、雨に打たれながら意味深な表情を浮かべたり、ヒロインの口に指を置き言葉を遮ったりする演技を観ることができる。

