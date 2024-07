TOBE所属アーティストが集結するファンクラブ会員限定チャリティイベント「Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME」が、8月11日に東京・東京ドームで行われる。

今年3月に東京ドームで初のコンサート「to HEROes ~TOBE 1st Super Live~」を開催したTOBE所属アーティストたち。今回のイベントは令和6年能登半島地震の被災地復興を目的として開催され、収益は被災地の子供たちのために役立てられる。当日は三宅健、北山宏光、Number_i、IMP.と研修生・TRAINEEユニットのwink first、DeePalsら所属アーティストによるスポーツ競技と数曲の歌唱が行われる。なおスケジュールの都合により影山拓也(IMP.)と大東立樹は出演しない。

各アーティストのファンクラブでは7月8日までチケット申込を受付中。

Act for HOPE to HEROes PROJECT in TOKYO DOME

2024年8月11日(日・祝)東京都 東京ドーム

<出演者>

三宅健 / 北山宏光 / Number_i / IMP. / wink first(TRAINEE) / DeePals(TRAINEE) / TRAINEE