幸田もも子原作による実写映画「あたしの!」の予告映像、ポスターが公開された。また、主題歌がINI「Break of Dawn」に決定したことも明らかになった。

本編映像がお披露目となる予告映像では、主人公・あこ子を演じる渡邉美穂がナレーションを担当。学校イチの王子様・直己に一目惚れするあこ子と、その横で同じように目を輝かせる親友・充希の姿から予告映像は始まる。負けられない戦いに「先手必勝!」と告白するがあっさりフラれてしまうあこ子。それでもめげずに、あらゆる“モテテク”を使い再び勝負を仕掛け続けるが、なんと充希も負けじと応戦する。恋愛か友情かの狭間で、ついに決心したあこ子の「出陣じゃー!」というセリフを皮切りに、主題歌「Break of Dawn」が流れ始める。予告の最後では、思いを伝えようとするあこ子の唇に指を当て、それを遮る直己の姿も映し出された。またポスターには直己を挟み、ファイティングポーズを取るあこ子と充希の姿が収められている。

主題歌を担当するINIは、直己役の木村柾哉が所属するグループ。INIからは「楽曲名の『Break of Dawn』は夜明けという意味があります。どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思います。疾走感のあるシンセの中 ’This is The Love’ とストレートに、人との繋がりの素晴らしさを歌った、人間愛溢れるポップソングです」と楽曲に込めた思いを綴ったコメントも寄せられた。

「あたしの!」は11月8日に全国公開。学校イチの王子様・御共直己に恋をした、自分にも他人にも嘘がつけない関川あこ子と、親友の充希の恋路が描かれる。キャストには渡邉、木村をはじめ、谷口充希役に齊藤なぎさ、成田葵央役に山中柔太朗が名を連ねている。

INIコメント

この度、僕たちINIが映画「あたしの!」の主題歌を担当させていただくことになりました。

ありがとうございます!

楽曲名の「Break of Dawn」は夜明けという意味があります。

どんなに辛いことや悲しいことがあっても必ず明日はやってきますが、

そんな時に明日も会いたい、と思えるような人の存在は前向きな希望になると思います。

疾走感のあるシンセの中 ’This is The Love’ とストレートに、

人との繋がりの素晴らしさを歌った、人間愛溢れるポップソングです。

劇場でたくさんの人に聞いていただけると嬉しいです!

映画「あたしの!」

2024年11月8日(金)全国公開

原作:幸田もも子「あたしの!」(集英社マーガレットコミックス DIGITAL 刊)

監督・撮影・編集:横堀光範

脚本:おかざきさとこ

音楽:遠藤浩二

配給:GAGA

キャスト

渡邉美穂、木村柾哉(INI)、齊藤なぎさ、小田惟真(THE SUPER FRUIT)、笠井悠聖、藤田ニコル、山中柔太朗