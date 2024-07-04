本日7月4日（木）に放送がスタートする新作アニメの情報をまとめました。コミックナタリーでは2024年夏アニメ作品まとめを公開中。
「ハズレ枠の【状態異常スキル】で最強になった俺がすべてを蹂躙するまで」
- TBS：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:59～
- IBC岩手放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:59～
- とちぎテレビ：2024年7月11日（木）より毎週木曜日23:00～
- BS11：2024年7月7日（日）より毎週日曜日24:00～
- AT-X：2024年7月8日（月）より毎週月曜日20:00～
「ラーメン赤猫」
- TBS系28局：2024年7月4日（木）より毎週木曜日23:56～
- AT-X：2024年7月5日（金）より毎週金曜日21:30～
「黄昏アウトフォーカス」
- TOKYO MX：2024年7月4日（木）より毎週木曜日23:30～
- BSフジ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:30～
- 北海道テレビ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日26:35～
- AT-X：2024年7月11日（木）より毎週木曜日20:30～
「俺は全てを【パリイ】する～逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい～」
- TOKYO MX：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:00～
- MBS毎日放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:30～
- BS11：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:00～
- AT-X：2024年7月7日（日）より毎週日曜日22:00～
「疑似ハーレム」
- TOKYO MX：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:30～
- BSフジ：2024年7月5日（金）より毎週金曜日24:30～
- AT-X：2024年7月6日（土）より毎週土曜日23:30～
「義妹生活」
- AT-X：2024年7月4日（木）より毎週木曜日21:00～
- 関西テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:55～
- TOKYO MX：2024年7月4日（木）より毎週木曜日22:30～
- BS11：2024年7月4日（木）より毎週木曜日23:30～
「女神のカフェテラス」第2期
- MBS・TBS系28局：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:26～
- BS日テレ：2024年7月5日（金）より毎週金曜日22:30～
- AT-X：2024年7月8日（月）より毎週月曜日21:00～
「先輩はおとこのこ」
- フジテレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:55～
- 関西テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:55～（初回26:10～）
- 東海テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:04～（初回26:24～）
- 秋田テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:20～（初回25:35～）
- 岩手めんこいテレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:55～（初回25:10～）
- 仙台放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:30～（初回25:45～）
- さくらんぼテレビジョン：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:55～（初回25:10～）
- 福島テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:55～（初回は25:10～）
- NST新潟総合テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:50～（初回26:05～）
- テレビ静岡：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:45～
- テレビ新広島：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:00～
- テレビ愛媛：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:05～（初回25:20～）
- テレビ西日本：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:55～（初回26:10～）
- サガテレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日24:55～（初回25:10～）
- テレビ熊本：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:45～（初回26:00～）
- 鹿児島テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:30～（初回25:45～）
- 長野放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:30～（初回25:45～）
- 北海道文化放送：2024年7月10日（水）より毎週水曜日24:25～
- AT-X：2024年7月20日（土）より毎週土曜日21:30～
- 高知さんさんテレビ：2024年7月25日（木）より毎週木曜日24:55～（初回25:00～）