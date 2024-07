7月6日15:00より8時間にわたって生放送される日本テレビ系音楽特番「THE MUSIC DAY 2024」。この番組の中で生中継される能登半島地震復興支援ライブ「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」の放送内容が発表された。

「PEACEFUL PARK 2024 for 能登」の会場からはMISIAを中心とした参加アーティストが被災地への思いを胸にライブパフォーマンスをお届け。MISIAとRockon Social Clubはラグビーワールドカップ2023フランス大会のNHKラグビーテーマソング「傷だらけの王者」を披露するほか、藤井フミヤとMISIAはチェッカーズの人気曲「夜明けのブレス」、GLAYとMISIAはTERUが作詞作曲を手がけた、スペシャルオリンピックス日本の公式応援ソング「YOUR SONG feat. MISIA」をそれぞれパフォーマンスする。

日本テレビ系「THE MUSIC DAY 2024」

2024年7月6日(土)15:00~22:54

<出演者>

総合司会:櫻井翔

MC:羽鳥慎一 / バカリズム / 水卜麻美

ネクストゲート進行:市來玲奈

アーティスト:aiko / ILLIT / 新しい学校のリーダーズ / アン ミカ / 石井明美 / imase / イモトアヤコ / 宇徳敬子 / HY / AKB48 / aespa / XG / &TEAM / 荻野目洋子 / 風間三姉妹 / KAT-TUN / 加藤清史郎 / 吉川晃司 / King & Prince / GLAY / ゴールデンボンバー / ササキオサム(MOON CHILD)/ 三代目 J SOUL BROTHERS / THE ALFEE / JO1 / SUPER EIGHT / SixTONES / Snow Man / SEKAI NO OWARI / Da-iCE / timelesz / 高橋洋子 / DA PUMP / TUBE / DISH// / 東京スカパラダイスオーケストラ / TOMORROW X TOGETHER / なにわ男子 / Number_i / NiziU / NewJeans / NEXZ / NOA / 乃木坂46 / BE:FIRST / 藤井フミヤ / 星街すいせい / ポルノグラフィティ / MY FIRST STORY × HYDE / 松平健 / 松本伊代 / MISIA / 三浦大知 / Mrs. GREEN APPLE / milet / 山下智久 / ゆず / 吉本新喜劇メンバー / LE SSERAFIM / Rockon Social Club

インタビュー:ビリー・アイリッシュ / YOASOBI

※記事初出時、アーティスト名の一部に誤りがありました。訂正してお詫びいたします。