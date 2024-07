焼きポンデリング、氷タンフル、ギリシャヨーグルト…「2024年上半期のトレンド」を景井ひなが振り返る【食べ物編】

TikTokクリエイター、女優、モデルの景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜)。“ビューひな”こと景井ひなが“所長”を務め、10代のトレンドをSCHOOL OF LOCK!の生徒(リスナー)と研究していく「ビューひな総研」をお送りしています。6月27日(木)の放送では、2024年の上半期を話題別に振り返りました。この記事では「食べ物」について語ったパートを紹介します。景井:この半年をいくつかのトピックに分けて振り返っていきましょう~! 最初のトピックは「食べ物」! 2024年上半期は“自分で作るもの”が流行ったと思っています!たとえば「アサイーボウル」だったり、ヨーグルトを自分で水切りした「ギリシャヨーグルト」など。@chisato.ns 今韓国で大人気の グリークヨーグルトボウル作ってみたよ🐮🥣💕 韓国女子は朝や夜ご飯に置き換えたり、 小腹が空いた時に食べてるらしい🌛 高タンパク低脂質でダイエットにもうれしい🥹 簡単だからぜひ作ってみてね🫰🏻 【材料】 ●プレーンヨーグルト 2パック ●好きなフルーツ (今回はいちご、ブドウ、バナナ、冷凍マンゴー、プロテイングラノーラ蜂蜜を使ったよ!) 【作り方】 ①ザルにサラシ布を敷いてヨーグルト2パック入れる ②布を中央に集め輪ゴムで縛る ③上から重しをのせて冷蔵庫で12時間放置 (水切りの時間が長いほど固めになるよ!) ④冷蔵庫から出して、軽く絞るとよりもっちりに✨ ⑤好きなフルーツを盛り付けて完成🐮🥣 #美容 #美容ナース #美容女子 #垢抜け #ダイエットレシピ #ヘルシーレシピ #グリークヨーグルト #ギリシャヨーグルト #韓国スイーツ ♬ B U B B L E G U M - ☘️゚ ֢ かわいい shenafia 🍡最近(TikTokやSNSなどで)すごく流れてくるのが、コンビニ商品でオリジナルドリンクを作ったりする動画です。あとは、韓国のフルーツ飴「タンフル」のイメージで、コンビニの商品と氷水で作る「氷タンフル」などもありました。@uryo1113 流行りの氷タンフルの作り方!!! #氷タンフル #タンフル #コンビニアレンジ ♬ Capybara - Сто-Личный Она-Нас & Betsyあと、私もコンビニのアレンジドリンクを試してみました。上半期はそういうのが多かったかな?@kageihina

最近話題のマンゴージュースアレンジ🥭

下半期も自分で作る流行りのものが出てきたら、定番からどんどんアレンジしていくのが増えていったりして、バリエーションがさらに広がっていくんじゃないかなと思っています! どんなのが流行るのかな?という楽しみがあります。あと、「焼きポン・デ・リング」もあったね! なので、あるものにひと手間加えて、自分の好きな味にしたりするのが流行っているのかな? 食べ物でも個性が出てくる時代になってきたのかな~? すごく楽しいですね!番組では他にも、2024年上半期の「お笑い」「漫画」を紹介する場面もありました。