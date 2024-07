乃木坂46清宮レイ「賀喜の顔がおびえていたもん（笑）」同期・賀喜遥香とお互いの第一印象を語り合う

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎週木曜23:08頃~)。6月27日(木)の放送では、ゲストに乃木坂46の4期生メンバー・清宮レイさんが登場。ここでは、お互いの第一印象について語り合いました。賀喜:今回は同期の清宮レイちゃんが遊びに来てくれました~!清宮:来ました~!賀喜:7月にアイドルとしての活動を終了して、グループから卒業するということになりましたので……。清宮:35枚目シングル「チャンスは平等」の活動をもってなので、7月中旬ぐらいにあるミニライブが、みんなで出られる最後(の機会)。賀喜:来てくれてうれしいですし、今回は 2人でこれまでの活動について、いろいろと思い出話をしていきたいと思います!清宮:はい!清宮:第一印象は、めちゃくちゃ覚えていますよ!賀喜:え!?清宮:最終審査で(待機室の)お部屋が一緒だったの。コの字型のテーブルで、かっきーが左奥に座っていて。賀喜:同じ列?清宮:同じ列で赤いワンピースを着て、髪をまとめていて、すごく大人っぽかった。当時、私は中学3年生だったから、中3から見た高校2年生はめちゃくちゃ大人だったし……そこで(何人かと)ダル絡みをしに行った気がする。「いくちゃん(生田絵梨花さん)に似てる! かわいい! キレイ!」って(笑)。賀喜:言われた(笑)。え、あのときにレイちゃんもいたの?清宮:多分、私が主導だったよ!賀喜:そうなの!? 私、栃木県から東京都に出てきて友達もいないから、おびえながら帰っていたら「いくちゃんに似てる~!」って話しかけられて。だけど、そのときは“絡まれた!? 早く、早く帰りたい……!”って(笑)。清宮:やっぱりそうだよね(笑)。記憶のなかでも、あのときの賀喜の顔がおびえていたもん(笑)。賀喜:“ひぃー”と思って……(笑)。清宮:あのときは中3だから、いくらでもコミュニティを広げられちゃうのよ。賀喜:すごかった! レイちゃんの周りには人がいっぱいいたし、ずっと……うるさい!2人:ハハハ(笑)!清宮:それこそ(柴田)柚菜とオーディション番号が近かったから、そこで最初に仲良くなって、2人になったらもう無敵じゃん?賀喜:たしかに。柚菜もコミュ力が高くて明るいし、そのときは(柚菜も)中学?清宮:高1だったと思う。賀喜:そりゃ無敵だよ!清宮:(オーディションに)私と同い年の子もいっぱいいたから、“同い年”というだけで話が広がっちゃうからさ。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/