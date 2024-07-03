日本サッカー協会（JFA）は3日、第33回オリンピック競技大会（パリオリンピック2024／パリ五輪）に臨むU－23日本代表のメンバーを発表した。
1996年のアトランタ大会から8大会連続での五輪出場となるU－23日本代表はグループDに入り、7月24日（日本時間25日2時）に第1節でU－23パラグアイ代表と、同27日（日本時間28日4時）に第2節でU－23マリ代表と、同30日（日本時間31日4時）に第3節でU－23イスラエル代表と対戦する。
パラグアイ戦はNHK総合で放送されるほか、マリ戦はTBS系列とNHK BSで、イスラエル戦は日本テレビ系列とBS日テレ、NHK BSで、それぞれ生中継されることも決定している。
U－23日本代表を率いる大岩剛監督はメンバーに藤田譲瑠チマ（シント・トロイデン／ベルギー）や細谷真大（柏レイソル）ら18名を選出した。なお、注目されていたオーバーエイジ（OA）枠については招集なしとなった。
発表されたパリ五輪に臨むU－23日本代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
1 小久保玲央ブライアン（ベンフィカ／ポルトガル）
12 野澤大志ブランドン（FC東京）
▼DF
4 関根大輝（柏レイソル）
2 半田陸（ガンバ大阪）
16 大畑歩夢（浦和レッズ）
15 高井幸大（川崎フロンターレ）
5 木村誠二（サガン鳥栖）
3 西尾隆矢（セレッソ大阪）
▼MF
8 藤田譲瑠チマ（シント・トロイデン／ベルギー）
7 山本理仁（シント・トロイデン／ベルギー）
6 川﨑颯太（京都サンガF.C.）
14 三戸舜介（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
13 荒木遼太郎（FC東京）
▼FW
17 平河悠（FC町田ゼルビア）
18 佐藤恵允（ブレーメン／ドイツ）
10 斉藤光毅（スパルタ・ロッテルダム／オランダ）
9 藤尾翔太（FC町田ゼルビア）
11 細谷真大（柏レイソル）
■バックアップメンバー
▼GK
22 佐々木雅人（柏レイソル）
▼DF
21 鈴木海音（ジュビロ磐田）
▼MF
20 山田楓喜（東京ヴェルディ）
19 佐野航大（NEC／オランダ）