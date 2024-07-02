TVアニメ「空色ユーティリティ」の放送開始時期が2025年1月に決定。併せて第2弾キービジュアルが公開された。

キービジュアルには、メインキャラクターである青羽美波、茜遥、星美彩花がお揃いのウェア姿で登場。ゴルフ場で身を寄せながら仲良く自撮りをする3人が描かれた。さらにゴルフタレントの瀬戸晴加が作品アンバサダーに就任。「空色ユーティリティ」の公式XとYouTubeチャンネルでは、瀬戸のコメント動画も公開されている。

「空色ユーティリティ」は、女子高生の青羽美波がゴルフと出会い、天才肌ゴルファーの茜遥、インフルエンサーを目指す星美彩花とともに、“自分だけの特別”を探す青春スポーツコメディ。監督・キャラクターデザインを斉藤健吾、アニメ制作をYostar Picturesが務める。青羽美波役を高木美佑、茜遥役を天海由梨奈、星見彩花役を後藤彩佐が演じる。

TVアニメ「空色ユーティリティ」

2025年1月放送開始

スタッフ

監督・キャラクターデザイン：斉藤健吾

シリーズ構成：佐藤裕

脚本：佐藤裕、皐月彩、水月秋

原案協力：望公太

アニメ制作：Yostar Pictures

キャスト

青羽美波：高木美佑

茜遥：天海由梨奈

星見彩花：後藤彩佐

秋名泉美：花守ゆみり

田所昌夫（マサ）：井上和彦

田辺長介（チョウ）：堀内賢雄

田中哲弘（テツ）：森川智之