藤原ここあ原作によるTVアニメ「かつて魔法少女と悪は敵対していた。」のメインビジュアルが到着。配信情報も発表された。

メインビジュアルには悪の組織の参謀・ミラと、薄幸な魔法少女・深森白夜、2人を取り巻く面々が登場。Leminoでは7月9日23時45分より先行配信され、ほかの配信サイトでも7月11日以降に視聴できる。配信バージョンには、キャストによるビジュアルコメンタリー「悶デレ共有会議」が追加されることも告知された。

7月9日よりTOKYO MX、BS11、AT-Xで放送される「かつて魔法少女と悪は敵対していた。」。魔法少女・白夜に、彼女とは敵対する立場のミラが一目惚れしてしまうことから物語は展開される。

TVアニメ「かつて魔法少女と悪は敵対していた。」

放送情報

TOKYO MX：2024年7月9日（火）より毎週火曜日23:30～

BS11：2024年7月9日（火）より毎週火曜日23:00～

AT-X：2024年7月9日（火）より毎週火曜日22:45～ ※リピート放送あり、毎週木曜日10:45～、毎週月曜日16:45～

配信情報

Lemino： 2024年7月9日（火）より毎週火曜日23:45～ ※先行配信

アニメタイムズ、dアニメストア、バンダイチャンネル、NETFLIX、FOD、DMM TV、U-NEXT、アニメ放題、J:COM STREAM、TELASA、milplus、Hulu、ABEMA、AnimeFesta：2024年7月11日（木）23:45以降

スタッフ

原作：藤原ここあ（「ガンガンコミックスJOKER」スクウェア・エニックス刊）

監督：大橋明代

シリーズ構成・脚本：綾奈ゆにこ

キャラクターデザイン：飯塚晴子

サブキャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

プロップデザイン：荒木弥緒

美術監督：空閑由美子、鬼谷拓実

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：神林剛

編集：坂本久美子

音響監督：木村絵理子

音響効果：八十正太

音楽：MAYUKO

音楽制作：エイベックス・ピクチャーズ

アニメーション制作：ボンズ

製作：まほあく製作委員会

キャスト

ミラ：小野友樹

深森白夜：中原麻衣

御使い（猫）：三木眞一郎

篝火花：伊瀬茉莉也

御使い（鳥）：緑川光

フォーマルハウト：鈴村健一

ベラトリックス：川澄綾子

アルキオネ：下野紘

スピカ：東山奈央

サダルスウド：山崎たくみ

ベテルギウス：土師孝也

(c)藤原ここあ／SQUARE ENIX・まほあく製作委員会