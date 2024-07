aikoの16thアルバム「残心残暑」が8月28日にリリースされることが決定した。

「残心残暑」には映画「名探偵コナン 100万ドルの五稜星(100まんドルのみちしるべ)」の主題歌「相思相愛」や2023年11月リリースのシングル曲「星の降る日に」、テレビアニメ「君は放課後インソムニア」の主題歌「いつ逢えたら」など全13曲を収録。Blu-rayが付属する初回限定仕様盤A、DVD付きの初回限定仕様盤B、CDのみの通常盤が用意される。Blu-rayおよびDVDにはアリーナツアー「Love Like Pop vol.24」より2月の神奈川・横浜アリーナ公演のライブ映像、このツアーのメイキング映像が収められる。

8月30日には神奈川・サザンビーチちがさきで「Love Like Aloha Vol.7」が開催されることも決定した。「Love Like Aloha」は2003年から不定期で行われてきたフリーライブで、コロナ禍を経て約6年ぶりに行われる。「残心残暑」を対象期間内に予約購入すると、このライブの“入場整理券応募用シリアルナンバー”を入手することができる。

今年10月から2025年3月にかけては全国9カ所32公演で構成されるライブツアー「Love Like Rock vol.10」も行われる。aikoのファンクラブBaby Peenatsでは明日7月2日12:00にチケットの先行予約がスタートする。

aiko「残心残暑」収録内容

CD

・相思相愛

・星の降る日に

・いつ逢えたら

ほか全13曲収録

初回仕様限定盤A付属Blu-ray、初回仕様限定盤B付属DVD

aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」

01. 飛行機

02. 青空

03. 荒れた唇は恋を失くす

04. アップルパイ

05. 恋のスーパーボール

06. 名のないハート

07. 明日もいつも通りに

08. ばいばーーい

09. 宇宙で息をして

10. もっと

11. 58cm

12. えりあし

13. アタック!24メドレー

14. 星の降る日に

15. キラキラ

16. ねがう夜

17. のぼせ

18. ジェット

19. ストロー

特典映像

・「Love Like Pop vol.24 behind the scenes」

副音声

・「aiko Commentary」

aiko「Love Like Aloha Vol.7」

2024年8月30日(金)神奈川県 サザンビーチちがさき

aiko「Live Like Rock vol.10」

2024年10月3日(木)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2024年10月4日(金)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2024年10月11日(金)香川県 高松festhalle

2024年10月12日(土)香川県 高松festhalle

2024年10月25日(金)愛知県 Zepp Nagoya

2024年10月26日(土)愛知県 Zepp Nagoya

2024年11月6日(水)広島県 広島CLUB QUATTRO

2024年11月7日(木)広島県 広島CLUB QUATTRO

2024年11月22日(金)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2024年11月23日(土・祝)大阪府 Zeep Osaka Bayside

2024年12月4日(水)福岡県 Zepp Fukuoka

2024年12月5日(木)福岡県 Zepp Fukuoka

2024年12月11日(水)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2024年12月12日(木)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2025年1月12日(日)宮城県 SENDAI GIGS

2025年1月13日(月・祝)宮城県 SENDAI GIGS

2025年1月17日(金)北海道 Zepp Sapporo

2025年1月18日(土)北海道 Zepp Sapporo

2025年1月24日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

2025年1月25日(土)福岡県 Zepp Fukuoka

2025年2月7日(金)新潟県 NIIGATA LOTS

2025年2月8日(土)新潟県 NIIGATA LOTS

2025年2月14日(金)愛知県 Zepp Nagoya

2025年2月15日(土)愛知県 Zepp Nagoya

2025年2月21日(金)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2025年2月22日(土)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2025年2月28日(金)東京都 Zepp Haneda

2025年3月1日(土)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2025年3月14日(金)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2025年3月15日(土)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

2025年3月28日(金)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2025年3月29日(土)大阪府 Zepp Osaka Bayside