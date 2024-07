TBS系で7月13日14:00から8時間にわたって生放送される音楽特番「音楽の日2024」の出演アーティスト第3弾が発表された。

「hope! 音楽のチカラ」をテーマに展開される今年の「音楽の日」。今回はダンス企画への参加も決定しているAKB48グループ(AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48)、乃木坂46、櫻坂46、日向坂46のほか、奥田民生、倉木麻衣、島津亜矢、Da-iCE、長渕剛、新妻聖子、Mrs. GREEN APPLE、堀内孝雄、矢沢透がラインナップに加わった。堀内と矢沢は、盟友である谷村新司の映像とともにアリスの楽曲を生披露することが決定している。

さらに日本全国を結ぶ中継企画「希望の地から“希望のうた”を歌う」の詳細と出演者も明らかに。HIPPYが岩手、FUNKY MONKEY BΛBY'Sが石川・能登、Little Glee Monsterが神戸、WANIMAが熊本から番組に参加。爆風スランプが多くのアーティストが目指す希望の地である東京・日本武道館をバックにパフォーマンスを披露する。

TBS系「音楽の日2024」

2024年7月13日(土)14:00~21:56

<出演者>

総合司会:中居正広

INI / アイナ・ジ・エンド / 新しい学校のリーダーズ / AliA / アリス / AKB48グループ(AKB48・SKE48・NMB48・HKT48・NGT48・STU48) / &TEAM / ENHYPEN / 奥田民生 / Omoinotake / Kis-My-Ft2 / King & Prince / 倉木麻衣 / 郷ひろみ / 櫻坂46 / THE RAMPAGE / 三代目 J SOUL BROTHERS / THE ALFEE / JO1 / 島津亜矢 / SUPER EIGHT / SUPER BEAVER / SixTONES / Snow Man / SPYAIR / SEKAI NO OWARI / Da-iCE / DA PUMP / 超ときめき♡宣伝部 / 超特急 / DISH// / TOMORROW X TOGETHER / Travis Japan / 長渕剛 / なにわ男子 / Number_i / 新妻聖子 / NewJeans / nobodyknows+ / 乃木坂46 / 爆風スランプ / BE:FIRST / HIPPY / 日向坂46 / 平井大 / FUNKY MONKEY BΛBY'S / FANTASTICS / FRUITS ZIPPER / BOYNEXTDOOR / MY FIRST STORY×HYDE / マカロニえんぴつ / ME:I / Mrs. GREEN APPLE / MINMI / 優里 / ゆず / Little Glee Monster / LE SSERAFIM / WANIMA

大合唱企画

SUPER BEAVER「小さな革命」

ダンス企画出演アーティスト

INI / 新しい学校のリーダーズ / AKB48グループ(AKB48、SKE48、NMB48、HKT48、NGT48、STU48) / &TEAM / 坂道グループ(乃木坂46、櫻坂46、日向坂46) / THE RAMPAGE / 三代目 J SOUL BROTHERS / JO1 / GENERATIONS / Snow Man / Da-iCE / DA PUMP / 超特急 / TOMORROW X TOGETHER / Travis Japan / BE:FIRST / FANTASTICS / ME:I