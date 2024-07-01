赤坂アカ・横槍メンゴ原作によるTVアニメ「【推しの子】」第2期より、第1話「東京ブレイド」のあらすじと場面カット、予告動画が公開された。
7月3日より全国35局で放送される「【推しの子】」第2期。「東京ブレイド」の舞台稽古が始まり、アクアはその演技すらもアイの死の真相を追う手段として利用する。しかし劇団ララライの看板役者・姫川大輝の存在がキャスト陣を強く刺激して……。なお、第2期から登場する姫川役は内山昂輝が担当する。
TVアニメ「【推しの子】」第2期
放送情報
TOKYO MX：2024年7月3日（水）より毎週水曜日23:00～
BS11：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
テレビ北海道：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
サンテレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
KBS 京都：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
tvk：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
テレビ和歌山：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:00～
三重テレビ放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:20～
KSB 瀬戸内海放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:20～
テレビ愛媛：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:25～
熊本朝日放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:50～
TSK さんいん中央テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:55～
テレビユー福島：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:58～
FBC 福井放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日24:59～
テレビ愛知：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
tbc 東北放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
群馬テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
奈良テレビ放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
びわ湖放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:00～
abn 長野朝日放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:20～
KKB 鹿児島放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:20～
UTY テレビ山梨：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:25～
RCC 中国放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日 25:25～
NST 新潟総合テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:29～
TVQ 九州放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
とちぎテレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
チバテレ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
テレ玉：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
MRO 北陸放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:30～
SBS 静岡放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:45～
AAB 秋田朝日放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:50～
NBC 長崎放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:56～
IBC 岩手放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:58～
UMK テレビ宮崎：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:24～
AT-X：2024年7月5日（金）より毎週金曜日22:30～
配信情報
ABEMA
スタッフ
原作：赤坂アカ / 横槍メンゴ（集英社「週刊ヤングジャンプ」連載）
監督：平牧大輔
助監督：猫富ちゃお / 仁科くにやす
シリーズ構成：田中仁
キャラクターデザイン：平山寛菜
美術監督：宇佐美哲也（スタジオイースター）
美術設定：水本浩太（スタジオイースター）
色彩設計：石黒けい
撮影監督：桒野貴文
編集：坪根健太郎
音楽：伊賀拓郎
音響監督：高寺たけし
音響効果：川田清貴
アニメーション制作：動画工房
キャスト
アクア：大塚剛央
ルビー：伊駒ゆりえ
有馬かな：潘めぐみ
黒川あかね：石見舞菜香
MEMちょ：大久保瑠美
姫川大輝：内山昂輝
鳴嶋メルト：前田誠二
鴨志田朔夜：小林裕介
鮫島アビ子：佐倉綾音
吉祥寺頼子：伊藤静
雷田澄彰：鈴村健一
GOA：小野大輔
金田一敏郎：志村知幸
アイ：高橋李依