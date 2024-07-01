TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」の“水着ビジュアル”が公開された。

7月15日の海の日に向けて公開された“水着ビジュアル”には水着姿のアーリャ、有希、マーシャ、綾乃が描かれた。公式X（旧Twitter）では、同ビジュアルを用いたアイコンと待受壁紙を配布。うちわが当たるキャンペーンもスタートした。また7月15日には東京・AKIHABARAゲーマーズ本店店頭にて、うちわの配布会が行われる。

東京・新宿駅には、本日7月1日から3Dのアーリャが登場するビジョン広告が登場。そのほか渋谷、秋葉原、大阪など各地でアニメの広告が展開される。併せてYouTubeのロシデレチャンネルにて、アーリャの新たな3Dモデルがお目見えした。

7月3日より放送の「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」は、ロシア人の父と日本人の母を持つ完璧美少女のアーリャと、彼女の隣の席に座る男子生徒・政近を描くラブコメディ。久世政近役は天崎滉平、アーリャことアリサ・ミハイロヴナ・九条役は上坂すみれが務める。

TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」うちわ配布会

日時：2024年7月15日（月）1回目14:00～、2回目16:00～

会場：東京都 AKIHABARAゲーマーズ本店1階店頭

TVアニメ「時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん」

放送情報

TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都：2024年7月3日（水）より毎週水曜日23:30～

ミヤギテレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日25:29～（初回・第2話25:59～）

テレビ新広島：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:00～

テレビ静岡：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:10～

新潟放送：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:30～

日本海テレビ：2024年7月3日（水）より毎週水曜日26:35～

RKB毎日放送、テレビ山梨：2024年7月3日（水）より毎週水曜日27:00～

長崎放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:41～

HTB北海道テレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:55～

テレビユー福島：2024年7月4日（木）より毎週木曜日25:28～（初回25:58～）

メ～テレ、あいテレビ：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:00～

IBC岩手放送：2024年7月4日（木）より毎週木曜日26:58～

チューリップテレビ：2024年7月5日（金）より毎週金曜日26:23～

北陸放送：2024年7月5日（金）より毎週金曜日26:45～

福井テレビ：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:15～

テレビユー山形：2024年7月6日（土）より毎週土曜日25:58～

鹿児島放送：2024年7月6日（土）より毎週土曜日27:30～（※毎月第1週目の放送は27:30～、それ以外の週は27:00～）

琉球放送：2024年7月8日（月）より毎週月曜日26:19～

AT-X：2024年7月5日（金）より毎週金曜日23:00～

配信情報

ABEMA / dアニメストア / Netflix / U-NEXT / アニメ放題 / バンダイチャンネル / Hulu / Lemino / DMM TV / TELASA / J:COM STREAM / milplus / Amazon Prime Video / FOD / music.jp / ビデオマーケット / カンテレドーガ / クランクイン!ビデオ / HAPPY!動画

スタッフ

原作：燦々SUN（角川スニーカー文庫/KADOKAWA）

監督・シリーズ構成：伊藤良太

キャラクターデザイン・総作画監督：室田雄平

美術監督：若林里紗

色彩設計：伊藤裕香

撮影監督：杉浦誠一

編集：木村佳史子（MADBOX）

音響監督：高寺たけし

音楽：堤博明

制作プロデューサー：小林涼

アニメーション制作：動画工房

キャスト

久世政近：天崎滉平

アリサ・ミハイロヴナ・九条：上坂すみれ

周防有希：丸岡和佳奈

マリヤ・ミハイロヴナ・九条：藤井ゆきよ

君嶋綾乃：会沢紗弥

更科茅咲：河瀬茉希

剣崎統也：石川界人

谷山沙也加：長谷川育美

宮前乃々亜：青山吉能

丸山 毅：酒井広大

清宮光瑠：市川太一

※天崎滉平の崎はたつさきが正式表記。

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